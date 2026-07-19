Испанската футболна сензация Ламин Ямал привлече вниманието не само с представянето си на терена, но и с прическата си на Световното първенство по футбол 2026 и по-конкретно за мача срещу Франция. За специалната подстрижка на 19-годишният футболист за полуфинала и финала на Мондиала се погрижи официалния бръснар на испанския национален отбор Брайън Гуардадо.

22-годишният Гуардадо, базиран в Далас документира част от подготовката на младата футболна звезда, а видеата му бързо събраха хиляди реакции. На кадрите се вижда как той слиза от луксозен автомобил Rolls-Royse, пристигайки при Ямал в навечерието на един от най-важните мачове в кариерата на испанеца.

По време на Мондиал 2026 Гуардадо изпълнява ролята на официален бръснар на испанския национален отбор. Освен футболистите на Испания, той е работил и с играчи от други национални тимове по време на турнира.

Бръснарят на испанския тим неколкократно е изразявал благодарности към Ямал за доверието и възможността да се докосне толкова близо до едни от най-големите имена във футболната история.

Що се отнася до представянето на терена, Ламин Ямал затвърди статута си на една от големите звезди на Световното първенство. Испания победи Франция с 2:0 в полуфинала и си осигури място във финала на турнира. В срещата Ямал изигра ключова роля, като спечели дузпа за първия гол на своя тим, реализиран от Микел Оярсабал, а след почивката Педро Поро оформи крайния резултат.

Снимка: Reuters

След успеха Испания се класира за финала на Световното първенство 2026, където ще се изправи срещу Аржентина в битката за световната титла на 19 юли в 22:00 ч.

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Косата на Ламин Ямал отдавна е част от неговия разпознаваем образ извън терена. Младият испанец често експериментира със стила си - от естествените си къси къдрици и по-изчистени прически с преливка по време на мачовете на Барселона и Испания, до по-смели визии с руси кичури.

Снимка: https://www.instagram.com

Един от най-запомнящите се негови образи беше по време на Евро 2024, когато играеше с характерните си къдрици и по-светли акценти, превърнали се в част от визията му при историческия триумф на Испания.

Преди важни срещи Ямал често обръща внимание на детайлите във външния си вид, а промяната на прическата се превърна в своеобразен ритуал за младата звезда.

Преди Мондиал 2026 той отново се появи с обновена версия на познатия си стил - запази къдравата си коса, но добави леки руси кичури, напомнящи за най-силния период от началото на кариерата му.