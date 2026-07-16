Световното първенство по футбол винаги е било сцена не само за незабравими голове и драматични двубои, но и за модни тенденции. Мондиал 2026 не прави изключение. Докато милиони фенове следят битката за световната титла, друг детайл също привлича вниманието - впечатляващите прически на футболистите.

До този момент Световното първенство 2026 показва, че индивидуалният стил на футболистите е станал почти толкова важен, колкото и представянето им на терена. Докато преди години единични екстравагантни визии привличаха вниманието, днес се наблюдава далеч по-голямо разнообразие - от естествени къдрици и минималистични прически до смели цветови решения и модерни интерпретации на класически стилове.

Според анализ на GQ, именно Световното първенство през 2026 г. поставя началото на своеобразно завръщане на модата с кичурите или т.нар. "изсветлени върхове" (от англ. frosted tips) - тенденция, която беше изключително популярна в началото на 2000-те години, но днес се завръща в далеч по-модерен и елегантен вариант.

Ето кои са най-интересните прически, които видяхме на на тазгодишния Мондиал:

Арлинг Холанд

Норвежкият нападател остава един от най-разпознаваемите футболисти в света благодарение на характерната си дълга руса коса, която най-често прибира в стегнат кок. Тази визия се е превърнала в негова запазена марка още преди турнира, но по време на Световното първенство отново е сред най-коментираните във футболните и модните медии.

Безброй фенове и фенки забелязват факта, че той винаги избира ластик за коса в цвят, който подхожда на фланелките му. Това определено го прави един от фаворитите сред женската аудитория.

Снимка: Getty Images

Неймар

Неймар отново превърна прическата си в част от шоуто около Световното първенство 2026. Бразилската звезда избра нова визия с по-светъл, златист цвят в горната част на косата и модерна версия на своя емблематичен mohawk - стил, който напомня на някои от най-запомнящите му се моменти от минали турнири.

Както често се случва с Неймар преди голям футболен форум, промяната не е просто козметична - тя се превръща в символ на нов етап. Новата му прическа върна спомени за платиненорусата му визия от периода около Мондиал 2018 и отново предизвика голям интерес сред феновете в социалните мрежи. През годините той се утвърди като един от футболистите, които най-смело експериментират с външния си вид.

Нико Уилямс

Испанското крило е сред футболистите, които най-ярко демонстрират модерната версия на изсветлените върхове. При него русите акценти се съчетават с естествената текстура на косата, създавайки визия, която се отличава дори от трибуните.

GQ определя именно подобен стил като най-характерната прическа на Мондиал 2026.

Снимка: Getty Images

Енер Валенсия

Капитанът на Еквадор впечатлява с късо подстригана коса и светли върхове, които придават по-голям контраст и индивидуалност.

Подобни цветови акценти не са само моден избор, а улесняват разпознаването на футболистите както от феновете, така и от телевизионните камери. (GQ)

Тахит Чонг

Представителят на Кюрасао остава верен на характерната си дълга къдрава коса, комбинирана със светли краища. Това е една от най-отличителните прически на първенството и често присъства в модните обзори след всеки кръг.

GQ го посочва сред играчите, които най-силно популяризират тенденцията със светлите кичури.

Снимка: Getty Images

Ламин Ямал

Макар да не разчита на екстравагантни цветове, испанският талант впечатлява с перфектно оформен fade и естествена текстура.

Интересното е, че личният му фризьор също привлича огромно медийно внимание по време на Световното първенство. Историята му е отразена от британския The Guardian, което показва колко голямо значение вече има визията на футболистите извън самата игра.

Марк Кукурея

Испанският защитник е един от най-разпознаваемите играчи на Световното 2026 не само заради представянето си на терена, но и заради своята емблематична дълга, къдрава коса. Неговата буйна грива се превърна в своеобразен запазен знак и го прави един от най-разпознаваемите на турнира.

Той запазва естествените си къдрици от години и превръща нестандартната си визия в част от своя характер. Самият футболист неведнъж е показвал, че косата му е важна част от образа му, а преди Мондиал 2026 дори се пошегува, че може да я обръсне, ако Испания спечели световната титла.

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