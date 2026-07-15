След като превърна дебюта си на Световното първенство по футбол през 2026 г. в истинска футболна приказка за Норвегия, Арлинг Холанд смени зеления терен с блясъка на италианската висша мода. Звездният нападател на Манчестър Сити се появи в Сицилия за едно от най-очакваните събития в модния календар - ревюто на Dolce & Gabbana Alta Moda в Таормина.

Там футболният феномен се оказа в компанията на друга световна икона - Дженифър Лопес. Срещата между един от най-популярните футболисти на планетата и една от най-разпознаваемите жени в шоубизнеса бързо привлече вниманието на фенове и модни медии.

От головете на Мондиала до първия ред на висшата мода

Холанд пристигна в Италия след впечатляващо представяне с националния отбор на Норвегия. Тимът се завърна на световната сцена след дълго отсъствие, а нападателят се превърна в един от символите на турнира със своите голове и харизматично присъствие. Норвегия достигна до четвъртфиналите - историческо постижение за отбора, а самият Холанд определи преживяването като момент, който го е променил.

След емоционалния край на участието си на първенството футболистът избра Сицилия за своя следващ голям момент - този път далеч от стадиона и под светлините на модния подиум. Холанд пристигна на събитието заедно с дългогодишната си партньорка Изабел Хаугсенг Йохансен.

Dolce & Gabbana Alta Moda

Ревюто на италианската модна къща в Таормина беше истинско модно представление, в което театърът и луксът се срещнаха на едно място. Колекцията беше представена сред историческия дух на Сицилия и включи богато декорирани силуети, ръчно изработени детайли, флорални мотиви, дантела, коприна и бижутерийни акценти.

Dolce & Gabbana Alta Moda е еквивалентът на висшата мода при италианската къща - линия, която залага на изключителна изработка, индивидуални творения и връзката между традиция и съвременен лукс. Този подход превръща всяко ревю на бранда в културно събитие, а не просто в представяне на дрехи, пишат от Harper's BAZAAR.

Сред гостите на спектакъла бяха редица международни звезди, но най-голямо внимание привлече Дженифър Лопес. Певицата и актриса се появи в драматична визия, разбира се, от марката - бляскава рокля със златни елементи, впечатляващи бижута и силует, който подчертаваше характерната ѝ сценична енергия.

Снимка: https://www.instagram.com

Лопес отдавна е свързана със света на Dolce & Gabbana. Самата тя говори за модата като за начин да влезеш в различна роля - подобно на киното и сцената. За нея Alta Moda не е просто облекло, а преживяване, което създава настроение и увереност, предават от Vogue.

Присъствието на Арлинг Холанд на подобно събитие показва как границата между спорта, модата и популярната култура става все по-тънка. Днес най-големите футболни звезди са не само атлети, а и глобални лица, които влияят върху тенденции, кампании и начина, по който публиката възприема лукса.

Самият футболист вече има силна връзка с Dolce & Gabbana и през последните години постепенно се превърна в едно от лицата на марката. Неговият стил се вписва естествено в новата естетика на бранда, която съчетава традиционната италианска пищност с по-съвременно усещане.

Сред имената, свързани със специалната атмосфера на модното шоу в Сицилия, бе и Микеле Мороне - актьор, музикант и артист, който през последните години се превърна в едно от най-разпознаваемите италиански лица на международната сцена, познат от еротичната филмова поредица "365 дни". През последните години той се превърна в лице на бранда - както в колекции за очила, така и за парфюми и дрехи.

Заедно със супермодела Ирина Шейк той участва в новата световна кампания на аромата Your Devotion Eau de Parfum Intense. Заснет сред романтичните улици на Неапол, краткият филм представя двамата като магнетична двойка и пресъздава характерната за италианската модна къща естетика.

Норвежкият футболист не пропусна да увековечи момента и да се снима с хитмейкърката Дженифър Лопес, както и с италианския актьор.

Снимка: https://www.instagram.com

Той беше забелязан и на първите редове на ревюто заедно с британския актьор Тео Джеймс.