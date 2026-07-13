Джей Ло отново доказа, че умее да превръща всяка своя публична поява в модно събитие. Певицата и актриса беше сред звездните гости на финалния ден на "Уимбълдън", където привлече всички погледи с изискана визия в неутрални тонове, създадена изцяло от Ralph Lauren.

Шапката, за която всички говорят

Докато температурите във Великобритания достигнаха необичайно високи стойности, Лопес избра стилен тоалет, който съчетаваше елегантност и практичност - перфектно решение за летния ден на трибуните на легендарния тенис турнир.

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Най-обсъжданият елемент от аутфита безспорно беше впечатляващата широкопола шапка от смес с коноп, която моментално се превърна в една от най-коментираните модни находки на деня. Моделът, чиято периферия достига приблизително 43 сантиметра, не само осигуряваше защита от силното слънце, но и придаваше драматичен завършек на цялостната визия. Според модните издания именно аксесоарът превърна появата на Дженифър Лопес в един от най-запомнящите се стилни моменти на тазгодишния Уимбълдън.

Изцяло в Ralph Lauren Лопес заложи на ефирна рокля в кремав нюанс с крепено бюстие и лек шифонен силует, допълнена от колан, който подчертава талията. Визията беше завършена с кожени сандали на висок ток в цвят коняк и чанта от кожа и лен. Към тях звездата добави диамантени обеци тип халки, няколко златни пръстена, черен часовник и характерния си безупречен грим – естествено оформени вежди, розово червило, деликатен бронзов руж и маникюр в млечно розов нюанс.

Снимка: Getty Images

Сред звездите на финала

По време на финалния ден, иконата на попа зае място сред редица известни личности, присъствали в Кралската ложа и около Централния корт. Сред тях бяха актьорите Андрю Гарфийлд и Том Хидълстън, както и още представители на киното, модата и британското кралско семейство.

Както всяка година, Уимбълдън отново се превърна не само в сцена за най-добрите тенисисти в света, но и в едно от най-важните светски и модни събития на лятото, а появата на Дженифър Лопес без съмнение се нареди сред най-впечатляващите визии на турнира.