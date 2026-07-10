„Уимбълдън“ 2026 г. отново се превърна в моден подиум! Всяко лято легендарните тревни кортове в Лондон се превръщат в сцена, на която спортът среща модата, а трибуните често привличат не по-малко внимание от самите мачове. На тазгодишното издание на турнира от Големия шлем звездите отново доказаха, че тенисът има много лица - от класическо бяло и аристократични силуети до нежни пастели, романтични щампи и модерни препратки.

Докато на корта феновете следяха големите имена в тениса като Серина Уилямс, Коко Гауф и Наоми Осака, в ложите се разиграваше друго състезание - модна надпревара между знаменитостите.

Мнозина от гостите в публиката избират да покажат своя собствен прочит на така известния дрескод „Wimbeldon whites“, други избират да облекат летни рокли в закачливи цветове или залагат на по-спортно-елегантен подход с внимателно подбрани аксесоари.

Вместо да изглеждат еднакво, знаменитостите показаха колко различно може да бъде едно изцяло бяло облекло.

Мора Хигинс, ирландска телевизионна водеща, даде силен старт още в първия ден с визия, която сякаш беше извадена от тенис филм. Риалити звездата заложи на малка бяла рокля Chanel и ефектни обувки с ток, декорирани с тенис топки - намигване към прочутата визия на Зендая от филма „Challengers“.

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Актрисата, позната от сериала „Bridgerton“, Симон Ашли, също избра бялата палитра, но я интерпретира по по-структуриран начин – с елегантен комплект от Ralph Lauren, който комбинира спортно усещане и луксозен градски стил.

Актрисата Моника Барбаро показа, че понякога най-семплите комбинации са най-запомнящи се. Бял потник, изчистени линии и класически аксесоари - не можеш да сбъркаш с толкова стилен избор.

Сред най-нежните визии тази година беше тази на Ел Фанинг. Актрисата избра рокля-риза на Dior в светъл нюанс, която съчета с черни аксесоари - чанта Hermès Kelly и обувки Chanel. Контрастът между ефирната рокля и по-драматичните детайли създаде модерен, но изключително изискан баланс.

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Приянка Чопра донесе доза холивудски блясък на трибуните със светла рокля-риза на Dior в цвят слонова кост. Актрисата добави копринен шал върху косата си - една от най-големите тенденции на лятото.

Точките се завърнаха!

Ако очаквахме карето да бъде главният принт на турнира, модата ни изненада. Тази година звездите отново заложиха на точки - класически десен, който изглежда едновременно актуално и винтидж.

Ели Голдинг показа защо точките никога не излизат от мода с рокля на Chloé, допълнена от бохемски аксесоари.

Снимка: Getty Images

Лили Джеймс също избра романтичната страна на този принт. Актрисата от „Downton Abbey“ се появи с копринена рокля на Dôen с висока яка и черни точки върху светла основа.

Кралски стил

Нито един „Уимбълдън“ не минава без кралско присъствие. Принцеса Кейт, която е патрон на турнира, отново показа защо е смятана за една от най-влиятелните модни икони. Тя се появи в елегантен син костюм с изчистен силует - класическа комбинация, която подхожда перфектно на атмосферата на турнира.

Пипа Мидълтън пък избра романтична рокля с розов принт от Reformation, доказвайки, че женствените летни модели имат своето специално място сред трибуните на един от най-големите тенис турнири.

Снимка: Getty Images

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Сиена Милър доказа, че Уимбълдън не е само територия на роклите. Актрисата избра бежов костюм от три части с широк панталон – визия, която съчетава британска елегантност и модерен минимализъм.

Тенденциите от „Уимбълдън“, които ще носим и ние това лято