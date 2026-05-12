Сиена Милър стана майка за трети път! Актрисата посрещна появата на бял свят на второто си дете от партньора й Оли Грийн. 44-годишната актриса потвърди щастливата новина в интервю за E! News, но не съобщи пола или името му.

„Случи се. Имам мъничко бебе в съседната стая“, сподели тя с усмивка. „Чувствам, че ми е малко трудно да свързвам изреченията. Спя много малко, но съм безумно влюбена в бебето си.“

Това е трето дете за Милър. Тя и 29-годишният Оли Грийн станаха родители на първото си общо дете – момиченце – в края на 2023 г. Актрисата има и 13-годишна дъщеря Марлоу от бившия си партньор Том Стъридж.

На 20 март звездата от „21 Bridges“ се завърна в Инстаграм след осемгодишно отсъствие, публикувайки снимка, на която показва бременното си коремче.

Сиена Милър за първи път демонстрира бременността си публично по време на Fashion Awards 2025 в Лондон, когато се появи на червения килим в „Роял Албърт Хол“ през декември 2025 г.

В скорошно интервю за Glamour актрисата разказа защо според нея „да бъдеш бременна след 40 е най-хубавото нещо“.

„Родих на 29, после на 42, а сега и на 44 – и е толкова по-лесно, когато вече не се чувстваш разпиляна и не мислиш, че трябва да правиш още хиляди неща“, казва Милър.

„Ако съм в леглото в 21 часа с книга, сега съм напълно щастлива. И вече имам чудесно оправдание за това. Животът ми е много по-устойчив и спокоен. Мисля, че 30-те са хаос. Тогава си казваш: „Искам да се установя. Искам деца“.

Актрисата от „Anatomy of a Scandal“ допълва, че след 40 години човек започва да приема живота по-свободно и уверено – нещо, което също е повлияло на решението ѝ да има трето дете.

„Когато навършиш 40, вече си казваш: „Горе-долу знам коя съм и не ме интересува особено какво мислят другите. Станах много по-земен човек“, споделя тя.

Милър поставя и важен въпрос по темата за късното майчинство: „Не съдим мъжете, когато стават бащи на 80. Тогава защо изобщо съществува подобен разговор за жените?“.