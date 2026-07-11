Каролина Мухова и Линда Носкова ще се изправят една срещу друга в големия финал при жените на Уимбълдън - Откритото първенство на Великобритания по тенис. Без значение коя от двете чехкини спечели титлата, тя ще е първа в кариерата й от Големия шлем.

Едва на 21 години Линда Носкова вече е сред най-ярките имена на новото поколение в женския тенис. Мощният ѝ сервис, безстрашната игра и впечатляващото спокойствие на корта я превърнаха в една от най-опасните състезателки в тура. Но зад успехите се крие история, далеч по-силна от победите – история за семейство, огромна загуба и характер, който отказва да се пречупи. Финалът на Уимбълдън е най-голямото постижение в кариерата ѝ досега и я превръща в поредното доказателство, че Чехия продължава да ражда тенис шампионки.

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Линда Носкова е пример как човек може да премине през най-тежката лична загуба и въпреки това да намери сили да продължи напред. А финалът на Уимбълдън е доказателството, че понякога най-големите шампиони се изграждат не само с талант, а и със сила на духа.

Родена за спорта

Линда Носкова е родена на 17 ноември 2004 г. във Всетин, Чехия, а израства в малкото село Бистричка. Родителите ѝ отрано забелязват любовта ѝ към спорта и когато е едва на седем години, я записват на тенис. Първите тренировки са във Валашске Межиржичи, а по-късно талантът ѝ налага цялото семейство да промени живота си, за да може тя да тренира на по-високо ниво. На 14 години се мести в Пршеров – град, който се превръща във втория ѝ дом и където започва истинското изграждане на бъдещата професионална тенисистка. Още като дете треньорите забелязват рядката комбинация между физическа сила и хладнокръвие.

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Още като тийнейджърка покорява света

При юношите Носкова впечатлява още преди да навърши 17 години. През 2021 г. печели титлата при девойките на Ролан Гарос, побеждавайки във финала рускинята Ерика Андреева. Малко след това достига №5 в световната ранглиста за девойки. Това е моментът, в който специалистите започват да я определят като една от най-големите надежди на чешкия тенис. През 2022 година влиза в Топ 100 на WTA, като става най-младата тенисистка сред първите сто в света. Само няколко месеца по-късно вече е и в Топ 50.

Победата над №1 в света

Истинският пробив идва на Australian Open 2024. Тогава едва 19-годишната Носкова побеждава световната №1 Ига Швьонтек в един от най-големите мачове в кариерата си. След срещата казва: „Изобщо не очаквах подобно нещо. Просто излязох да играя своя тенис.“

Снимка: Getty Images

Тя достига четвъртфиналите в Мелбърн – първото си толкова голямо постижение в турнирите от Големия шлем.

Майка ѝ – човекът, който направи всичко възможно

Най-важният човек в живота на Линда безспорно е майка ѝ Ивана Носкова. Именно тя години наред пътува с нея по турнири, организира ежедневието ѝ и жертва огромна част от живота си, за да може дъщеря ѝ да преследва мечтата си. В началото на 2024 г. става ясно, че Ивана води тежка битка с онкологично заболяване. Заради лечението вече не може да придружава Линда по турнирите, но продължава да гледа всеки неин мач от дома си.

Снимка: Getty Images

За съжаление, на 30 юни 2024 година, само ден преди началото на Уимбълдън, Ивана Носкова губи битката с болестта. Новината е потвърдена от тенис клуба на Линда и от чешките медии.

Въпреки трагедията Носкова решава да играе. Печели първия си мач, а след това публикува кратко, но изключително емоционално послание към майка си: „Обичам те завинаги.“

Снимка: Getty Images

Година по-късно, след загуба в Рим, когато анонимни потребители използват смъртта на майка ѝ, за да я нападат в социалните мрежи, Линда отговаря с достойнство: „На всички, които споменаха майка ми на Деня на майката – искрено се надявам един ден да намерите състрадание в сърцата си.“

Първата титла

През 2024 г. Носкова печели и първата си титла от WTA в Монтерей. Това окончателно затвърждава мястото ѝ сред най-добрите тенисистки в света.

След триумфа признава: „Работих за този момент през целия си живот.“

Снимка: Getty Images

Уимбълдън – турнирът, който промени всичко

До тази година най-доброто ѝ представяне на тревата беше осминафиналът на Уимбълдън. Но през 2026 г. всичко се променя. Носкова играе почти безупречно през целия турнир, елиминира Марта Костюк на полуфинала и достига първия финал от Големия шлем в кариерата си. Според статистиката тя е една от най-успешните състезателки на тревна настилка през последните два сезона.

След полуфинала казва: „Сервисът е най-голямото ми оръжие. Работих много върху него през последните години.“

Снимка: Getty Images

Какъв човек е извън корта

За разлика от много свои връстнички, Линда не обича светския живот. Рядко говори за себе си. Почти никога не коментира личния си живот. Според хора от екипа ѝ тя предпочита спокойствието, тренировките и времето със семейството си пред шумните партита.

Снимка: Getty Images

Малко известен факт е, че още като дете Линда е играла различни спортове, преди окончателно да избере тениса. През 2024 г. представлява Чехия на Олимпийските игри в Париж в двойките заедно с Каролина Мухова, а двете достигат до полуфиналите – още един знак за силната връзка между тях далеч преди историческия финал на Уимбълдън. Носкова рядко показва емоции по време на мачове, но треньорите ѝ разказват, че извън корта е усмихната, шеговита и изключително земна.

Снимка: Getty Images

Има ли мъж до себе си?

Към момента няма официално потвърдена информация, че Линда Носкова има партньор. Нито самата тя, нито нейният екип някога са обявявали връзка. Чешката тенисистка последователно отказва да коментира подобни въпроси, а публичните ѝ изяви показват, че в момента целият ѝ фокус е върху спорта. Тя не е омъжена и няма деца. В интервю от 2025 г. тя е попитана какъв е идеалния партньор за нея и дали излиза с някого. Според информация на чешките медии тенисистката тогава се е засмяла на въпроса и е казала, че все още не е срещнала своя „идеален мъж“.