Докато голямата звезда на световния тенис Новак Джокович се класира за рекорден осми пореден полуфинал на „Уимбълдън“ след исторически мач, съпругата му и най-голяма подкрепа Йелена привлече вниманието на трибуните с изискана и внимателно подбрана визия.

В компанията на дъщеря им Тара и сина им Стефан тя подкрепяше Новак със стил и елегантност. Известна с усета си към модата, Йелена често залага на изискани, но ненатрапчиви тоалети по време на големи спортни събития.

Този път тя се появи с романтична рокля на цветя – модел на H&M, чиято цена е едва около 15 евро. Към нея Йелена беше добавила красива шапка с широка периферия и слънчеви очила, които придаваха на визията ѝ още по-елегантно и лятно излъчване.

Снимка: Getty Images/Instagram

Достъпната рокля обаче беше съчетана с луксозни бижута на обща стойност приблизително 30 000 евро. Акцент във визията бяха диамантени обеци от колекцията Serpenti на италианската марка Bulgari, оценявани на около 15 000 евро. Йелена беше добавила и подходящи колие и гривна, за които се предполага, че също са дело на известния бранд.

Комбинацията между рокля, достъпна за почти всяка жена, и скъпи дизайнерски аксесоари още веднъж показа, че Йелена умее да изгражда разпознаваем стил, без да разчита изцяло на луксозни модни марки.

Снимка: Getty Images/Instagram

Именно този баланс между достъпна мода и детайли от висок клас е причината мнозина да я възприемат като естествена и непринудена жена, която въпреки блясъка около семейството си не се страхува да носи дрехи от масовия пазар.

Флоралните мотиви присъстваха в гардероба на съпругата на сръбската тенис звезда и в друг ден от турнира в Лондон. По трибуните тя отново беше забелязана с красива рокля на цветя – този път в нежната розова гама, допълнена с практична плетена чанта.

Снимка: Getty Images/Instagram

Осемгодишната Тара също показа, че обича цветните мотиви, като беше облечена в тоалет в синьо и розово. Майка и дъщеря изглеждаха стилно и хармонично, без визиите им да бъдат прекалено натрапчиви.

Снимка: Getty Images/Instagram

Останалите тоалети на Йелена Джокович на „Уимбълдън“ също разкриха предпочитанието ѝ към практичност, удобство и ефирност. Леки материи, светли и ненатрапчиви цветове, флорални десени и внимателно подбрани аксесоари се превърнаха в основни елементи от нейния стил по време на турнира.