Съпругата на най-добрия тенисист в света Новак Джокович, Йелена, отпразнува своя 40-ти рожден ден на 17 юни. Ноле се постара максимално да й поднесе незабравима изненада и изглежда е успял.

Докато стояха на плажа, прегърнати, двойката погледнаха към нощното небе, където се случваше истинска магия - специално послание, предназначено само за нея, беше написано с помощта на дронове.

„Честит рожден ден. Благодаря ти, че си наш дом", проблясваха надписите в небето, а този вълшебен момент трогна всички присъстващи на плажа, които наблюдаваха зрелището със семейството.

Освен различните послания и имената на децата им, изписани в небето, дроновете „изрисуваха" множество красиви анимации - двойка, която се целува, сърца и четиричленно семейство, което се държи за ръце.

Защо Йелена никога не духа свещичките за рождения си ден?

Рожденият ден на Йелена е съпроводен от интересен обичай.

Тя никога не духа свещичките на тортата си, защото вярва, че те са символ на светлината.

Изглежда, че именно затова тенисистът е решил да изненада съпругата си по неповторим начин, вместо традиционната торта за рожден ден със свещи - със светлинен спектакъл в небето.

Тя обясни, че е започнала да мисли за това, след като е осъзнала колко символика имат свещите в православната традиция.

„Свещта е символ на безкористна жертва, тя гори сама, за да даде светлина и сияние на другите. Тя е символ на живот и просветление, на премахването на страховете и тъмните мисли от умовете и сърцата ни и на предаването на Божията светлина. Как тогава възприехме традицията да празнуваме раждането на живота, като духнем свещта на тортата, докато си пожелаваме нещо?! Чудех се за това и исках да променя тази традиция, поне в моя дом - заяви Йелена, което означава, че вероятно обрича Стефан и Тара на по-нататъшни рождени дни без духане на свещи", коментира тя по време на гостуването си в панела „The future is now“ през 2021 г.

Снимка: https://www.instagram.com

Тя остава последователна с позицията си, като през 2025 г. показа снимка от празненството за 39-ия ѝ рожден ден, а на тортата ѝ нямаше свещи.

От ученическа любов до семейство

Историята на Новак и Йелена Джокович започва далеч преди световната слава – двамата се познават още от ученическите си години в Белград. Връзката им се развива през труден период за младия тенисист, когато той тепърва започва своя път в професионалния спорт и често пътува за турнири. Въпреки разстоянията и натоварения график, отношенията им се запазват и постепенно се превръщат в една от най-стабилните любовни истории в спорта.

През юли 2014 година двойката сключва брак, малко след като Новак триумфира на Уимбълдън. Още същата година се ражда първото им дете Стефан, а през 2017 г. семейството се увеличава с появата на дъщеря им Тара.

Днес те често споделят, че семейството е най-важната опора в живота им и ключов фактор за баланса в натоварената спортна кариера на световния номер едно.

Освен като партньорка на тенис шампиона, половинката му е активна обществена фигура и двигател на благотворителната дейност на семейната фондация, насочена към образованието и развитието на децата. Двамата редовно участват в инициативи, свързани с ранното детско развитие и социални каузи в Сърбия и по света.

Снимка: Instagram

Въпреки световната слава, семейство Джокович остава известно с това, че пази личния си живот сравнително далеч от публичното пространство и поставя акцент върху семейството, ценностите и взаимната подкрепа – нещо, което многократно самият тенис шампион е определял като основата на своя успех.