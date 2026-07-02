Новак Джокович си поиска покана за сватбата на двойка, която се сгоди по време на мача му от Уимбълдън. Мачът на сръбската тенис звезда срещу китаеца Ву Ибинг (на 29 юни) стана място за романтично предложение за брак.

Сръбската тенис звезда вдигна палец от корта след щастливия момент на двойката.

Новак Джокович се провикна ктм двойката, че иска "покана за сватбата".

Джокович се приближи до трибуните, където седеше двойката, и им показа палец нагоре - знак за одобрение.

"Искам покана за сватбата" - провикна се той към публиката, което размя както двойката, така и всички зрители на мача.

Веднага след кратката комуникация с Джокович, камерите се насочиха към щастливата двойка. Те отговориха на желанието му с високо вдигнати палци в знак на съгласие и се целунаха.

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Предложения за брак на корта - защо пък не?

Самият Джокович, който се ожени за съпругата си Йелена през 2014 г., също е получавал предложение за брак от фен по време на Откритото първенство на Австралия през 2025 г., пише Yahoo Sports. Според източника зрител е извикал: „Ожени се за мен, Новак“, на което тенис звездата е отговорил: „Съжалявам, имам жена. Можем да пийнем по нещо.“

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Известните гледат тенис

Междувременно все повече звезди се появяват на трибуните на Уимбълдън и се срещат лице в лице с любимите си тенисисти.





Бад Бъни - пуерториканският рапър също беше сред зрителите на трибуните. Присъствието му бе своеобразно "връщане на жеста", тъй като само преди ден самият Джокович посети концерта му.



Джокович имаше лична среща с актьора Бен Стилър - пуерториканският рапър също беше сред зрителите на трибуните. Присъствието му бе своеобразно "връщане на жеста", тъй като само преди ден самият Джокович посети концерта му.

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Дейвид Бекъм не пропусна да се наслади на мачовете, облечен в елегантни костюми от лен, в компанията на майка си Сандра.