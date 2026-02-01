Докато повечето хора се тревожат за цената на плочките или цвета на стените при ремонт, сестрата на принцесата на Уелс – Пипа Мидълтън, се сблъсква с препятствие от съвсем друг мащаб. Нейните амбициозни планове за преобразяване на семейното имение Бартън Корт в Западен Бъркшир са под сериозна заплаха, и то заради... праисторически реликви.

42-годишната Пипа и съпругът й, милиардерът и мениджър на хедж фондове Джеймс Матюс, закупиха величествения имот през 2021 г. за впечатляващите 15 милиона паунда. Двойката, която отглежда там трите си деца – 7-годишния Артър, 4-годишната Грейс и 3-годишната Роуз, решава да разшири дома си, но плановете им удрят на камък, съобщава Hello.

Лукс срещу история

Снимка: Getty Images

Семейството подава заявление за изграждане на нова оранжерия, конюшни и специална градинска стая. Тъй като имението е паметник на културата от втора категория, всеки детайл се следи изкъсо. Проблемът обаче не е в архитектурата, а в това, което се крие под земята.

Археолози официално предупреждават общинския съвет, че строителните дейности могат да унищожат безценни находки. Оказва се, че Бартън Корт попада в район с „потенциална палеолитна археология“. Проучванията показват, че под моравата на Пипа може да има следи от средновековни селища и дори кремъчни инструменти от среднокаменната епоха.

„Работата има потенциал да повлияе на досега неидентифицирана археология, датираща от праисторическия, средновековния и постсредновековния период“, се посочва в доклада на експертите.

Разрушаване на наследството?

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Консултантската фирма Heritage Planning Services е категорична, че премахването на повдигнатите градини и изграждането на новите разширения „може да се счита за вредно за неопределеното културно наследство“. Това поставя Пипа и Джеймс пред сложна дилема – дали да се откажат от модерния комфорт в името на историята, или да преминат през дълги и скъпи археологически разкопки.

Живот под лупа

Това не е първият път, в който домът на семейство Матюс попада в заглавията на вестниците. Имението с 32 стаи, плувен басейн и тенис корт беше в центъра на скандал миналия септември. Тогава съседите се оплакаха от „невнимателно“ отношение заради шумното парти за 50-ия рожден ден на Джеймс. Тържеството включваше прелитане на самолет „Спитфайър“ и силна музика до 1:00 часа през нощта, което разбуни духовете в малкия град Кинтбъри.

Сега обаче битката не е със съседите, а с миналото. Дали Пипа ще успее да построи своята мечтана оранжерия, или праисторическите хора ще спечелят тази битка за територия, предстои да разберем.

Още снимки на Пипа Мидълтън и съпруга й - вижте в галерията най-горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER