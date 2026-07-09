Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън отправи лично и трогателно послание към британския тенисист Артър Фери след впечатляващото му представяне на тазгодишния турнир „Уимбълдън“. 23-годишният Фери, който участва с „уайлд кард“ и се класира на полуфинал, след като мина през Флавио Коболи, продължава да впечатлява всички с изявите си.

По повод историческия успех Кейт Мидълтън публикува лично и емоционално поздравление за постижението на Артър Фери в социалните мрежи. Тя определи деня като незабравим и поздрави Фери за това, че е първият британски тенисист с „уайлд кард“, достигнал до полуфиналите на турнира на сингъл при мъжете в Open Era.

"Невероятно постижение, което вдъхнови всички", написа Мидълтън.

В петък Артър Фери ще се изправи срещу Александър Зверев в битка за място на финала.

Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън отново на „Уимбълдън“

Като дългогодишен почитател на тениса, принцесата на Уелс традиционно посещава турнира „Уимбълдън“ всяка година. При първата си поява на турнира през този сезон тя отдели време да се срещне с фенове, които са чакали с часове на прочутата опашка пред комплекса, както и с доброволците, които се грижат за организацията на посетителите. По време на визитата си Кейт разговаря и с деца от фотографския клуб Shine Camera Club – творческа програма към благотворителната организация SHINE Merton, която помага на деца в неравностойно положение да развиват увереност, креативност и умения за себеизразяване чрез фотографията.

Снимка: Getty Images

Принцесата изгледа и един от по-ранните мачове на Артър Фери, в който британецът победи финландеца Ото Виртанен. В ложите тя бе в компанията на бившия тенисист Тим Хенман и председателя на борда на All England Lawn Tennis and Croquet Club Дебора Джевънс. По-късно към нея в Кралската ложа се присъедини и легендата на британския тенис сър Анди Мъри.