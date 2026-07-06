Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън отново зарадва почитателите на британското кралско семейство, споделяйки емоционални моменти с децата си на – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Кейт Мидълтън публикува семейни кадри в Инстаграм профила си, които бързо привлякоха вниманието в социалните мрежи, като най-коментирана се оказа осезаемата промяна във външния вид на най-големия син на Кейт и принц Уилям. Мнозина отбелязаха, че 12-годишният принц Джордж вече е почти висок колкото майка си и изглежда значително по-пораснал в сравнение с последните си публични изяви.

Семеен уют и споделеност

На снимките всички от кралското семейство бяха заложили на спортно-елегантен стил, позирайки небрежно сред природата. Последователите на кралската фамилия не пропуснаха да коментират и колко много са пораснали принцеса Шарлот и принц Луи. Публикацията събра хиляди харесвания и положителни коментари, като много потребители определиха кадрите като едни от най-топлите семейни снимки, споделяни от принцесата на Уелс през последните месеци.

Кейт Мидълтън и принц Уилям често публикуват официални семейни фотографии по специални поводи, като по този начин дават възможност на феновете на кралското семейство да проследят как растат трите им деца и да се докоснат до вълнуващите им преживявания заедно. Новите снимки за пореден път предизвикаха огромен интерес, а принц Джордж безспорно се превърна в център на вниманието.

Припомняме, че съвсем скоро принцесата на Уелс - Кейт Мидълтън направи една от най-очакваните си публични появи, като посети тенис турнира „Уимбълдън“ още в първите дни на надпреварата. Вярна на традицията си, тя не просто зае място сред официалните гости, а започна визитата си сред стотиците фенове, които часове наред чакат на прочутата опашка за билети.