След близо четири години далеч от най-престижния тенис турнир в света Серина Уилямс отново ще излезе на тревата на Уимбълдън. Този път обаче нейната най-голяма мотивация не е поредният рекорд или нова титла. До нея неизменно са двете ѝ дъщери – осемгодишната Олимпия и почти тригодишната Адира, които се превърнаха в най-верните ѝ фенове по време на подготовката за едно от най-емоционалните завръщания в спорта.

През последните дни Серина развълнува милионите си последователи в социалните мрежи с поредица от кадри и видеа, показващи как децата ѝ присъстват на тренировките, играят на корта и буквално не се отделят от нея. Вместо традиционната атмосфера на професионален лагер, около американката цари семейно настроение – смях, игри и моменти, които показват, че тенисът е част от живота на цялото семейство.

Самата Уилямс признава, че именно това е най-голямата промяна в живота ѝ. Докато преди години всичко е било подчинено единствено на тренировките и победите, днес децата ѝ са в центъра на ежедневието ѝ. Именно те са били до нея през цялата подготовка за завръщането на корта, а видеата от тренировките показват как Олимпия и Адира наблюдават всяко разиграване, играят около корта и превръщат тежките занимания в истински семеен празник, коментират от Associated Press.

Кой стои зад завръщането ѝ на "свещената трева"?

Голямата дъщеря на Серина – Олимпия, която през септември ще навърши девет години, все повече осъзнава величието на своята майка. Именно тя, по думите на Серина, е една от причините легендата да реши отново да се върне на най-голямата сцена.

На официалната пресконференция преди началото на турнира американката разкри любопитен момент от семейния им живот. Олимпия я попитала защо не играе отново със сестра си Винъс на двойки – идея, която постепенно започнала да се превръща в реалност. Серина призна, че именно разговорите с дъщеря ѝ са я накарали да се замисли дали не е време още веднъж да изпита емоцията на Уимбълдън, споделят от People.

Малката Адира, която е родена през август 2023 година и скоро ще навърши три години, също не пропуска тренировките на майка си, въпреки че все още е твърде малка, за да разбира напълно случващото се.

Снимка: https://www.instagram.com

"Подобен шанс не се появява всеки ден"

Серина Уилямс не е играла мач на сингъл в турнир от Големия шлем от Откритото първенство на САЩ през 2022 година, когато обяви, че се оттегля от професионалния тенис.

Сега, на 44 години, тя получи "уайлд кард" за участие на Уимбълдън и ще се завърне на корта за първи път след четиригодишно отсъствие от "Ол Ингланд Клъб". Легендарната американка не крие, че е имала сериозни колебания дали изобщо да приеме поканата.

"Непрекъснато си повтарях: "Какво не ми е наред? Защо правя това?". Но след това си казах, че подобен шанс не се появява всеки ден", призна тя пред журналистите.

Срещу кого започва Серина?

В първия кръг на турнира Серина ще се изправи срещу 20-годишната австралийка Мая Джойнт – една от най-талантливите млади тенисистки в света.

Двубоят е насрочен за вторник и ще бъде първият ѝ мач на сингъл на Уимбълдън от четири години насам.

Снимка: Getty Images/Instagram

Отново рамо до рамо с Винъс

Още по-емоционално прави завръщането фактът, че Серина отново ще играе заедно със своята сестра Винъс Уилямс. Двете са сред най-великите двойки в историята на женския тенис. Заедно са спечелили 14 титли от Големия шлем на двойки, като никога не са губили финал в турнир от Големия шлем. Освен това имат и три олимпийски титли на двойки.

46-годишната Винъс също получи покана за участие, което превръща тазгодишния Уимбълдън в историческо събитие за почитателите на тениса.

Снимка: Getty Images

Кариера, която промени женския тенис

Малко спортисти могат да се похвалят с наследството, което оставя Серина Уилямс. Американката има 23 титли от Големия шлем на сингъл – най-много в женския тенис! Освен тях тя е спечелила още 14 титли на двойки в турнирите от Големия шлем заедно със сестра си Винъс, както и две титли на смесени двойки.

Общо Серина има 73 титли на сингъл от турнири на WTA, била е №1 в световната ранглиста в продължение на 319 седмици и пет пъти е завършвала сезона като лидер в класацията. Освен това е четирикратна олимпийска шампионка – една титла на сингъл и три на двойки.

Кой е най-големият ѝ трофей?

В последните години животът на Серина е изцяло различен. Заедно със съпруга си Алексис Оханян – съосновател на Reddit, тя отглежда двете си дъщери и развива успешен бизнес извън спорта.

Именно това, че Олимпия и Адира могат да видят със собствените си очи как изглеждат усилията, дисциплината и упоритостта на една от най-великите спортистки в историята, според мнозина е истинската причина за завръщането ѝ. Бившият тенисист Кристофър Юбанкс коментира, че този пример е безценен за децата ѝ – да наблюдават не просто шампионка, а майка, която продължава да работи усилено, независимо от всичко постигнато, предават от Associated Press.

Макар самата Серина да подчертава, че не си поставя непременно за цел да спечели още една титла, интересът към нея е огромен. Седемкратната шампионка на Уимбълдън отново ще излезе на Централния корт – мястото, където е написала едни от най-запомнящите се страници в историята на тениса.