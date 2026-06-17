Една от най-влиятелните жени в историята на тениса има личен празник — Винъс Уилямс е рожденичка и навършва 46 години. Шампионка, предприемач, дизайнер и жена с каузи извън спорта, тя отдавна е повече от легенда на корта. Животът ѝ събира големи спортни победи, семейни трагедии, здравословни изпитания, дискретна любовна история и амбиция да гради собствен свят далеч отвъд тениса.

Родена като Винъс Ебони Стар Уилямс в Линууд, Калифорния, тя израства в голямо семейство, в което тенисът постепенно се превръща в обща съдба. Баща ѝ Ричард Уилямс и майка ѝ Орасийн Прайс играят ключова роля в ранното развитие на Винъс и Серина, а решението на семейството да тренира момичетата в Комптън по-късно става част от легендата около сестрите Уилямс.

Винъс показва изключителен талант още като дете. Преди да стане професионалистка, тя постига впечатляващи резултати и се превръща в една от най-обсъжданите млади надежди в американския тенис. През 1994 г., едва на 14 години, започва професионалната си кариера — начало на път, който ще я отведе до върха на световната ранглиста и до статут на спортна икона.

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Трофеите: спортното наследство на Винъс

Макар фокусът на нейната история да е далеч по-широк от тениса, постиженията ѝ на корта са неизбежна част от портрета ѝ. Винъс Уилямс е бивша номер 1 в света, седемкратна шампионка от Големия шлем на сингъл и една от най-успешните тенисистки в историята на „Уимбълдън“. В партньорство със Серина тя печели 14 титли от Големия шлем на двойки, а двете сестри се превръщат в едно от най-силните партньорства, които спортът е виждал.

Към това се добавя и олимпийската ѝ кариера: Винъс има злато на сингъл от Сидни 2000, три олимпийски титли на двойки със Серина и сребро на смесени двойки. Но нейното значение не е само в броя купи. Тя промени самата физика на женския тенис — с мощен сервис, агресивна игра и атлетизъм.

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Семейството: сила, близост и трагедия

Историята на Винъс е неразривно свързана със семейството ѝ. Публичният образ често поставя в центъра Винъс и Серина, но зад тях стои голяма фамилия, включително по-големите им полусестри Йетунде Прайс, Иша Прайс и Линдреа Прайс. Именно тази подкрепяща и амбициозна семейна среда оформя двете шампионки.

Една от най-тежките страници в живота на Винъс е убийството на сестра ѝ Йетунде Прайс през 2003 г. Йетунде, която е и личен асистент на Винъс и Серина, е застреляна в Комптън — близо до местата, където някога сестрите са тренирали. Тази трагедия остава болезнена част от биографията на семейството Уилямс и напомня, че зад образа на непобедима шампионка стои човек, преживял дълбока лична загуба.

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Любов, дискретност и сватба с Андреа Прети

Винъс винаги е пазила личния си живот далеч от прожекторите. Преди брака си тя е била свързвана с няколко известни мъже, сред които голфърът Ханк Кюне, кубинският модел Елио Пис и Никълъс Хамънд. За разлика от много знаменитости, Винъс рядко е превръщала връзките си в медиен спектакъл.

Новата глава в личния ѝ живот започва с Андреа Прети — датско-италиански актьор, продуцент и модел. Двамата се срещат през 2024 г. по време на Седмицата на модата в Милано, на което, по думите им пред Vogue, нито един от двамата първоначално не е планирал да присъства. След първата среща започват да си пишат, виждат се в Лондон, а Винъс по-късно признава, че много бързо е усетила, че това е мъжът на мечтите й.

Двамата се сгодяват в Тоскана на 31 януари 2025 г., след около шест месеца връзка. Винъс публично споменава Прети през юли 2025 г., след победа на турнира във Вашингтон, като му благодари за подкрепата по време на завръщането си на корта.

Снимка: Getty Images/Instagram

Сватбата им продължава цели 5 дни. Двамата се женят в Палм Бийч, Флорида, през декември 2025 г. 5-дневните празненства включват семейни събития, парти край басейн, булчинско тържество и яхтено празненство, организирано от Серина. Според Vogue и WTA церемонията е силно семейна, емоционална и съобразена с двете култури на двойката — с обети на английски и италиански.

Здравето като изпитание и нова философия

През 2011 г. Винъс получава диагноза синдром на Сьогрен — автоимунно заболяване, което може да причини силна умора, болки в ставите и мускулите. Тя се оттегля от US Open същата година и е принудена да преразгледа начина, по който се грижи за тялото си. Това я насочва към промени в храненето и към по-осъзнат подход към здравето.

По-късно здравословните теми стават част и от предприемаческия ѝ свят. Винъс свързва личния си опит с идеята, че силата не е само спортна категория — тя е и способността да промениш навиците си, да се адаптираш и да продължиш напред, дори когато тялото ти поставя нови граници.

Към здравословните изпитания в живота на Винъс Уилямс се добавя и дългогодишна, дълго премълчавана борба с миоми на матката и аденомиоза. В интервю за SELF през 2025 г. тя разказва, че още като тийнейджърка е страдала от изключително болезнени менструации — включително по време на първото си участие на „Ролан Гарос“ на 16 години, когато преди мач е била толкова зле, че е повръщала от болка. Въпреки достъпа си до качествено здравеопазване, години наред състоянието ѝ не получава адекватно решение. Едва през 2024 г. Винъс намира специалист, който подхожда цялостно към проблема, научава, че освен миоми има и аденомиоза, и се подлага на щадяща матката операция. След нея казва, че за първи път от десетилетия е освободена от болкатa.

Снимка: Getty Images/Instagram

Дизайн, мода и бизнес извън корта

През 2007 г. получава образование по моден дизайн, а през 2015 г. завършва бизнес администрация в Indiana University East — важен детайл, който показва колко последователно изгражда живота си извън спорта.

Тя основава V Starr — компания за интериорен дизайн, и създава EleVen by Venus Williams — марка за спортно и активно облекло. И в двата проекта личи характерната ѝ философия: движение, увереност, функционалност и стил. За Винъс бизнесът не е просто продължение на славата, а пространство, в което може да изразява вкус, дисциплина и визия.

Снимка: Getty Images/Instagram

Гласът на жените в тениса

Една от най-важните каузи на Винъс Уилямс е борбата за равно заплащане в тениса. Тя е сред фигурите, които оказват сериозен натиск върху „Уимбълдън“ да въведе равни наградни фондове за мъже и жени. Това се случва през 2007 г., а Винъс печели титлата същата година — вече като шампионка, получила равностоен чек с този на мъжкия победител.

Добри новини за феновете на тениса

Феновете на тениса са развълнувани да разберат, че легендарните сестри Серина и Винъс Уилямс отново ще бъдат заедно на корта. Двете ще участват в турнира на двойки на тазгодишното издание на „Уимбълдън“, след като получиха специална покана от организаторите.

Снимка: Getty Images/Instagram

Новината, потвърдена от АФП, предизвика огромен интерес сред почитателите на спорта, които ще имат възможност отново да видят една от най-успешните двойки в историята на тениса. За Винъс това завръщане има и символичен заряд — напомняне, че дори след титлите, изпитанията, болестта, личните загуби и новите житейски роли, връзката ѝ с тениса остава жива.

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