Световноизвестната българска оперна прима Соня Йончева показа, че е истински почитател на тениса. Тя присъства на един от впечатляващите мачове на „Уимбълдън“ в Лондон заедно със съпруга си, венецуелския диригент Доминго Хиндоян.

Преди да заемат местата си на трибуните, двамата се срещнаха с една от най-големите легенди в историята на тениса – Роджър Федерер. Тримата позираха за обща снимка, а Йончева написа: „Красив ден на „Уимбълдън“, в който подкрепяме нашите любимци“.

За слънчевия ден на корта оперната певица беше избрала елегантна визия в традиционното за турнира бяло. Тя носеше ефирен топ с буфан ръкави, пола с дължина над коляното и плетена шапка, които допълваха непринудения ѝ, но изискан стил.

Снимка: Инстаграм

Соня Йончева беше в Лондон и по професионален повод – за своя рецитал, с който направи дебют в легендарната зала „Уигмор Хол“.

Снимка: Инстаграм

Срещата ѝ с Роджър Федерер не е първа. Двамата се видяха и през май миналата година зад кулисите на бляскавата гала по случай 150-годишнината на парижката опера „Пале Гарние“. Тогава българското сопрано отправи лична покана към тенис легендата да посети България.

Снимка: Инстаграм

Йончева и Федерер са свързани не само от приятелство, но и от общ интерес към каузи, насочени към образованието и развитието на детските таланти. И двамата са посланици на швейцарска марка за луксозни часовници.

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