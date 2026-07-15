Музикалните звезди Роби Уилямс, Лаура Паузини и Никол Шерцингер, както и популярният ютубър IShowSpeed ще вземат участие в церемонията по закриване на Световното първенство по футбол, съобщава агенция ДПА.

Тя ще започне 90 минути преди финала в неделя, около 20:30 ч. българско време.

От ФИФА обявиха още, че актьорът Том Круз също ще се включи в шоуто в Източен Ръдърфорд, Ню Джърси.

Националният химн на САЩ пък ще бъде изпълнен от Дженифър Хъдсън, носителка на наградите "Оскар", "Грами", "Еми" и "Тони".

За първи път на световни финали последният мач ще включва и шоупрограма на полувремето.

Тя ще продължи 11 минути, а изпълнители ще бъдат Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър, Колдплей, кей-поп звездите BTS и други.

"Откриване на финала със звезден списък с изпълнители", написаха от ФИФА в официалния Инстаграм профил.

"Това изключително тържество ще подготви сцената за двата най-добри отбора в света, които ще се състезават за най-емблематичния трофей в спорта и ще имат честта да бъдат короновани за световни шампиони!", заявяват още от международната футболна организация.

Церемонията по закриването преди финала на Световното първенство по футбол е на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ тази неделя, 19 юли 2026 г.

Мачът е в неделя от 22 часа българско време, а в същия час днес е и вторият полуфинал на Мондиал 2026.

"Благодарна съм, че съм част от това незабравимо тържество", не крие вълнението си Никол Шерцингер - бивша приятелка на българската тенис звезда Григор Димитров. Двамата започнаха връзка през 2015. Преди това певицата имаше отношения с Люис Хамилтън – пилот на Формула 1.

Световноизвестната певица и Димитров "взривиха" онлайн пространството с новината за връзката си и всички фенове бяха полудели от вълнение. Никол също посети Григор в България и отбеляза достигането на 3 млн. последователи в Инстаграм със снимка пред Боянската църква в София.