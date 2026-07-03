Има актьори, които остаряват добре, но има и такива, които сякаш не остаряват изобщо. Един от тях е звездата от “Мисията невъзможна” Том Круз, който днес навършва 64 години, но сякаш не се е променил през последните три-четири десетилетия.

Бедност, тежко детство и дислексия

Том Круз е роден на 3 юли 1962 г. в Ню Йорк в семейството на учителка и електротехник. В детството си е живял бедно и е трябвало да търпи баща си, който е бил “агресивен страхливец” и е удрял децата си.

“Баща ми беше от тези хора, които те ритат, ако нещо не е наред”, спомня си актьорът. “Но пък така ми даде чудесен урок за живота – че някои хора ще те прилъжат и след това… БАМ! През цялото време знаех, че има нещо нередно при него и трябва да стоя надалеч.”

Том Круз открива, че има дислексия, което възпрепятства представянето му в училище, но пък именно там той открива голямата си страст – актьорската игра. Круз започва да играе в училищни пиеси още в четвърти клас.

Майката на Том Круз се надява той да стане католически свещеник и дори го праща да учи за такъв, но младежът е непокорен и има проблем със заучаването на църковните доктрини. Това, което истински го влече, са театърът и телевизията.

На 18 годишна възраст той заминава за Ню Йорк, където започва актьорската си кариера – първоначално с малки роли, а след това с по-големи.

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През 1986 г. получава роля в „Топ Гън“ и тя го превръща в истинска суперзвезда.

Сциентология

През 1987 г. Том Круз се жени за актрисата Мими Роджърс. Бракът им е кратък, но води до много голяма промяна в живота на актьора. Мими Роджърс го въвежда в Църквата на Сциентологията.

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Там Том Круз открива ученията на основателя на религията, авторът на научна фантастика Л. Рон Хъбард. Именно неговите техники за самоусъвършенстване помагат на Круз да се справи с дисекцията и това прави животът му много по-лесен.

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С времето Том Круз се превръща в най-известният представител на църквата. Тоѝ участва в различни кампании на модерната религия и няколко пъти е защитавал доктрини, които са му навличали неприятности – например убеждението на сциентолозите, че психологията е измама.

Том Круз води в църквата на сциентологията и следващите си две съпруги – Никол Кидман и Кейти Холмс. И двете жени напускат църквата, след като се развеждат с Круз. Кейти Холмс го напуска, защото не желае детето им да бъде сциентолог и успява. За разлика от нея Никол Кидман не успява да измъкне децата си и те продължават да са последователи на религията.

В Япония има ден, посветен на Том Круз

Едно от любимите места за Том Круз е Япония и той редовно посещава страната. През 2003 г. излиза филмът му „Последният самурай“, който е сниман там. Днес в САЩ филмът се счита за изключително расистки (бял човек спасява японците) и обиден за японската култура, но самите японци го обичат. Всъщност в азиатската държава филмът печели 117 милиона долара повече, отколкото в САЩ.

Снимка: Getty Images

Тъй като Том Круз е холивудската знаменитост, която е посещавала Япония най-много пъти, японското правителство решава да му даде… специален ден. Затова през последните няколко години в Япония на 10 октомври се чества Денят на Том Круз. Той е единствената холивудска звезда, получила такава чест.

Снимка: Getty Images

Том Круз и 2020-а - годината на пандемията

2020 г. никак не беше добра за Том Круз (тя за кого ли беше). Актьорът се завърна в ролята, която го направи известен. Филмът „Топ Гън: Маверик“ трябваше да излезе тази пролет, но три месеца преди премиерата избухна пандемията от COVID-19 и кината бяха затворени. Сега началото на прожекциите е насрочено за декември 2020 г., но никой не знае какво ще стане в крайна сметка.

Круз трябваше да се завърне и в друга култова роля – агент Итън Хънт от „Мисията невъзможна“. Седмата част от поредицата се снимаше в Италия, но именно там избухна най-голямото огнище на коронавирус в Европа и актьорът трябваше спешно да бъде евакуиран.

Тези проблеми едва ли ще успеят да съборят Том Круз, който през 2006 г. беше обявен за най-влиятелният актьор на света, а през 2016 г. той и Леонардо ди Каприо оглавиха класацията за хора, които могат да направят и най-глупавия филм гледаем и успешен.

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Том Круз: Човекът, който върна публиката в кината след пандемията

В последните четири години Том Круз не просто затвърди статута си на една от най-големите звезди в историята на киното – той се превърна в символ на възраждането на големия екран след пандемията. Докато стрийминг платформите променяха навиците на зрителите, Круз остана непреклонен в убеждението си, че истинското кино трябва да се гледа в киносалон. Именно този период се оказа един от най-силните в неговата над 40-годишна кариера.

2021: Гласът на Холивуд

След тежките години за филмовата индустрия Том Круз беше сред най-активните защитници на киносалоните. Вместо да позволи дългоочакваният "Top Gun: Maverick" да излезе директно в стрийминг платформа, той настоява филмът да чака, докато публиката отново започне да посещава кината. Решението се оказва исторически успешно. През същата година актьорът направи силен публичен жест, като върна трите си награди "Златен глобус" в знак на протест срещу липсата на разнообразие и етичните проблеми в тогавашната организация на отличията.

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2022: "Top Gun: Maverick" се превръща във феномен

На 27 май 2022 г. по кината излиза "Top Gun: Maverick" – продължение, което малцина вярваха, че може да надмине оригинала от 1986 г. Филмът обаче се превърна в истински културен феномен с приходи от над 1,49 милиарда долара в световния боксофис, като става най-касовият филм в кариерата на Том Круз и стотици милиони приходи лично за актьра, който е и продуцент. Ленатата получава шест номинации за "Оскар", включително за най-добър филм. Световната премиера беше в Кан, където Круз получи почетната "Златна палма" за цялостен принос към киното. След прожекцията публиката го аплодира в продължение на няколко минути. Тогава той заяви: „Правя филми за големия екран“. И допълни: „Искам хората да преживяват киното заедно.“ Тези думи се превърнаха в своеобразно мото на следпандемичното възраждане на киноиндустрията.

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2023: Новата "Мисията невъзможна"

През юли 2023 г. Круз отново влиза в ролята на Итън Хънт в "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One". Филмът получава много добри критики за екшъна и практическите каскади, но финансовите резултати остават под очакванията заради безпрецедентния успех на едновременно излезлите "Барби" и "Опенхаймер", превърнали се във феномена "Барбенхаймер". Въпреки това критиците определят каскадите като едни от най-впечатляващите в историята на екшън киното. Както винаги, Том Круз изпълнява сам голяма част от опасните сцени, включително легендарния скок с мотоциклет от планински връх, който впоследствие се превърна в една от най-гледаните рекламни кампании за филм.

2024: Олимпийският спектакъл

През август 2024 г. Том Круз участва в една от най-запомнящите се церемонии по закриването на Олимпийските игри в Париж. В типичния си стил той скочи от покрива на "Стад дьо Франс", взе олимпийското знаме и символично го пренесе към домакина на следващите Игри – Лос Анджелис 2028. Каскадата беше гледана от стотици милиони зрители по света и отново доказа, че дори на над 60 години Круз отказва дубльори.

Снимка: Getty Images

2025: Финалът на една легенда

През май 2025 г. излезе "Mission: Impossible – The Final Reckoning". Това е осмият филм от поредицата и според самия Том Круз – последният, в който играе легендарния агент Итън Хънт. Премиерата отново беше в Кан, където филмът получи бурни овации.

„Нашият живот е сбор от изборите, които правим“ - това е и мотото на филма. На фестивала Круз благодари на феновете за близо 30-годишната подкрепа към поредицата.

„Изключително съм благодарен, че имах възможността да играя този герой толкова дълго“, заяви тогава той.

Режисьорът Кристофър Маккуори пък заяви: „Няма друг актьор като Том. Той е човек, който отказва да приеме думата „невъзможно“.

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След "Мисията"

След приключването на една от най-успешните екшън поредици в историята Том Круз не възнамерява да забавя темпото. Още през 2024 г. беше обявено, че започва работа по нов филм с носителя на "Оскар" Алехандро Гонсалес Иняриту – първия им съвместен проект. Лентата бележи и завръщането на Круз към студиото Warner Bros. след повече от десетилетие. Паралелно продължава подготовката на амбициозния проект, който трябва да бъде заснет в открития Космос в сътрудничество с NASA, Axiom Space и SpaceX – идея, по която се работи от няколко години. Ако бъде реализирана, това ще бъде първият игрален филм, заснет извън Земята.

Снимка: Getty Images

На 60+ години без намерение да спира

През 2025 г. Том Круз категорично заяви, че няма намерение да се пенсионира: „Никога няма да спра. Никога няма да спра да правя екшън. Никога няма да спра да снимам драми и комедии. Развълнуван съм.“

Думите му не звучат като празно обещание. След повече от четири десетилетия в киното, десетки световни хитове и милиарди долари приходи, Том Круз продължава да бъде едно от малкото имена в Холивуд, които сами по себе си могат да превърнат един филм в глобално събитие. Именно затова мнозина го определят като последната истинска филмова суперзвезда.

Само преди бронеи дни се появиха първи кадри от предстоящия филм „Digger“, които разкриват Том Круз в роля, каквато досега не е изпълнявал. В продукцията актьорът си партнира с режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту, известен с филми като „Birdman“ и „The Revenant“. Филмът е описан като „комедия с катастрофални мащаби“.

В началото на материала е показана кратка ретроспекция от кариерата на Круз с кадри от „Top Gun“, „Jerry Maguire“, „Mission: Impossible“ и „Interview with the Vampire“. След това се чува гласът на героя Юджийн Китридж от „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, който казва: „Всичко, което си, всичко, което си направил, стига дотук.“