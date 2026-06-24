Появиха се първи кадри от предстоящия филм „Digger“, които разкриват Том Круз в роля, каквато досега не е изпълнявал, съобщава уебсайтът DigitalSpy. В продукцията актьорът си партнира с режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту, известен с филми като „Birdman“ и „The Revenant“. Филмът е описан като „комедия с катастрофални мащаби“.

В началото на материала е показана кратка ретроспекция от кариерата на Круз с кадри от „Top Gun“, „Jerry Maguire“, „Mission: Impossible“ и „Interview with the Vampire“. След това се чува гласът на героя Юджийн Китридж от „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, който казва: „Всичко, което си, всичко, което си направил, стига дотук.“

Първите кадри от самия „Digger“ показват героя на Круз – Дигър Рокуел – отзад, докато влиза в сграда със стъклен покрив, посрещнат от разгневена тълпа. Впоследствие персонажът се появява с костюм и голяма каубойска шапка и произнася репликата: „Когато всичко друго се провали, кажи истината. Жестоката истина.“

Макар да няма близки планове, промяната във външния вид на актьора е отчетлива – персонажът е с побеляла коса, видима плешивост и протеза на носа, както и различен акцент.

В актьорския състав участват още Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Хюлер, Майкъл Стулбарг и Джеси Племънс.

Сюжетът разказва за най-влиятелния човек в света, който предприема отчаяна мисия да докаже, че е спасител на човечеството, преди предизвиканата от него катастрофа да унищожи всичко.

Снимка: YouTube/@Warner Bros.

Режисьорът Алехандро Гонсалес Иняриту заяви по време на CinemaCon 2026, че трансформацията на Том Круз в ролята го е изненадала, като определи актьора като изключително смел. По думите му изпълнението представлява нов вид предизвикателство за Круз, различно от екшън каскадите, с които е известен.

Самият актьор описва филма като „луд, забавен и много различен“. Премиерата на „Digger“ е насрочена за 2 октомври в кината.