Същинска буря от възмутителни реакции във филмовата индустрия предизвика още през първите 24 часа след старта си новият инструмент за генериране на видеоклипове Seedance 2.0 от ByteDancе - собственикът на социалната мрежа TikTok.

До това се стигна след като вайръл стана видео с изкуствен интелект, включващо дигитални копия на Том Круз и Брад Пит, които се бият на покрив, съобщава CBS News.

Изданието Variety твърди, че Американската филмова асоциация вече обвини услугата в широко разпространено нарушаване на авторски права. Асоциацията твърди, че платформата позволява използването на защитено съдържание без подходящи ограничения, подкопавайки правата на създателите и заплашвайки милиони работни места във филмовата индустрия.

Подобни критики бяха отправени и преди към OpenAI след пускането на видео генератора Sora2. В отговор компанията добави ограничения и впоследствие сключи споразумение за лицензиране на герои с Disney. Този ход се разглежда като потенциален модел за цялата индустрия.

Реакцията на общността на Seedance 2.0 обаче беше тревожна. Сценаристът на Deadpool Рет Рийс, заяви, че подобни технологии биха могли да направят Холивуд остарял. Той вярва, че скоро един човек ще може да създава филми, неразличими от студийните продукции.

„Мразя да го казвам, но вероятно за нас всичко свърши. Много скоро един човек ще може да седне на компютър и да създаде филм, който ще бъде неразличим от това, което Холивуд продуцира в момента“, казва той.

Създателят на вайръл видеото - ирландският режисьор Руайри Робинсън, отбеляза, че видеото е създадено с помощта на „два реда текст“. По-късно той отговори иронично на критиките, задавайки въпроса дали трябва да бъде наказан за „натискане на бутон“.

По-рано Пол Маккартни, заедно с други музиканти, се обяви срещу изкуствения интелект, използващ творчески произведения без разрешението на авторите.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER