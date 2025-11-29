В Южна Корея над 10 възрастни души на ден се самоубиват, а страната е сред лидерите по високи нива на самоубийства в развитите държави и сред страните членки на ОИСР. Проблемът е особено остър сред хората над 65 години, които вече представляват една пета от населението, а всеки трети живее сам.

Традиционните домакинства, състоящи се от много поколения, постепенно изчезват, оставяйки възрастните в социална изолация, финансови трудности и чувство за безполезност.

Социалните работници и здравните власти описват кризата като „истинска социална и психологическа трагедия“. Проф. Отелия Ли от Университета в Северна Каролина отбелязва:

Изолацията директно води до депресия и мисли за самоубийство. Южна Корея нямаше време да изгради адекватна социална и пенсионна система за толкова бързо застаряващо население.

В опит да смекчи кризата, правителството на Южна Корея се обръща към технологиите, създавайки програми за помощници с изкуствен интелект. Един от тях е Hyodol – робот, наподобяващ малка кукла, предназначен за възрастни, които живеят сами.

Роботът е висок 38–50 см, мек и гушлив, с големи очи и дружелюбен глас на седемгодишно дете. Hyodol реагира на допир, говори, пее, предлага когнитивни упражнения и напомня за лекарства. Най-важното обаче е емоционалната връзка: той посреща възрастния с думи като:

„Баба/Дядо, чакал(а) съм те цял ден!“

Изпълнителният директор на Hyodol, Джихи Ким, обясни:

„Дизайнът с „бебешко“ лице и дружелюбен характер създава доверие. Тези хора често не са технологично подготвени, но привлекателният външен вид улеснява взаимодействието“

Към ноември 2025 г. над 12 000 роботи Hyodol са разпределени сред възрастни хора чрез държавни програми, а около 1 000 са закупени от семействата им, с цена около 1,3 милиона вона (около 879 долара).

Социални работници отбелязват значителни ползи. Анонимен специалист разказва за възрастна жена, която преди появата на робота е обмисляла самоубийство от балкона на 11-ия етаж. След включването на робота се е наблюдавало забележимо намаляване на самотата и безнадеждността.

Проучвания показват, че потребителите на Hyodol имат по-ниски нива на депресия, подобрена когнитивна функция и забавено постъпване в старчески домове. Някои възрастни дори дават на роботите лични имена, обличат ги и ги „грижат“, също като дете.

Въпреки ползите, експертите предупреждават за емоционална зависимост и инфатилизация. Някои възрастни прекарват почти цялото си време с робота, изключвайки социалните контакти. Джихи Ким подчертава:

„Това не е заместител на човешката грижа. Той е инструмент за подкрепа, особено за по-възрастни и по-зависими хора“

Младите и независими възрастни често смятат робота за „шумен“ или досаден, а средната възраст на потребителите е 82 години. Данните, събирани от системата, са анонимизирани, а гласовите записи се използват само за вътрешно обучение.

В Япония се използва PARO – робот-бебе тюлен, който няма вербална комуникация. Подобно на терапевтично животно, PARO помага на възрастни с деменция, ветерани с PTSD и деца с разстройства, като намалява тревожност и депресия.

Очаква се глобалният пазар на роботи за грижи за възрастни да достигне 7,7 милиарда долара до 2030 г. Hyodol планира адаптиране на AI към различни културни особености и комерсиално пускане на международни пазари през 2026 г.

Със своята комбинация от технология, социална и емоционална подкрепа, тези AI „внуци“ се очертават като една от най-иновативните стъпки за справяне със социалната изолация и психичното здраве на възрастните в глобален мащаб.

