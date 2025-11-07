Илон Мъск е развил нова мания - изкуствения интелект Ани, дигитална „приятелка“ под формата на свръхсексуализиран женски аватар с плитки, която съблича дрехите си, когато флиртуваш с нея.

Мъск лично ръководи разработката на чатбота, създаден от неговия стартъп xAI, твърди WSJ. Източници описват проекта като поредната негова фиксация - подобно на обсесията му с роботакситата в Tesla или импулсивните решения, заради които той често пренебрегва други бизнеси.

Скандалът се задълбочава и от обвинения, че служители на xAI са били задължавани да предоставят биометрични данни - включително записи на лицата и гласовете си - за обучение на дигитални аватари като Ани. Юридическият отдел на компанията е обявил, че работещите са длъжни да подпишат документ, даващ на xAI „вечен и безвъзмезден лиценз“ за използване на техните образи.

Снимка: Getty Images

Някои служители изразили тревога, че личните им данни може да се използват за фалшиви видеа, но запитванията им били пренасочвани и пренебрегвани. В последващо съобщение компанията уточнила, че участието в аудио и видео записи е „служебно изискване“.

Въпреки противоречията, проектът вече има своите фенове. Платените абонати могат да общуват с Ани в приложението Grok, където тя се описва като „твоето малко сладко изкушение“ и изпълнява еротични сценарии при поискване.

Дали този странен експеримент ще се превърне в печеливш бизнес, засега е неясно. Но едно остава сигурно - още една от прищевките на Илон Мъск вече разпалва буря из целия технологичен свят.