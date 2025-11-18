Том Круз получи първия си почетен „Оскар“ и не скри радостта си от този факт. Заедно с актрисата Деби Алан, която също е отличена от Филмовата академия на САЩ, танцуваха и се забавляваха вечерта преди раздаването на наградите Governors Awards, които отличават личности с особени заслуги за киното и се наричат почетни Оскари.

63-годишният актьор моментално се превърна в сензация, след като видео от вечерта и забавленията на дансинга беше качено в социалните мрежи. Круз и 75-годишната Деби Алън, която освен актриса е и хореограф, демонстрираха впечатляващи танцови умения.

Във видео, споделено в Инстаграм,, се вижда как Круз и Алън танцуват един срещу друг, смеят се и се наслаждават на момента.

Том Круз и Деби Алън, заедно с Доли Партън и сценографа Уин Томас, получиха своите почетни награди по време на Governors Awards. Академията обяви още през юни, че именно те четиримата ще бъдат почетени. Президентът на Академията Джанет Янг тогава заяви:

„Тази година Governors Awards ще отпразнуват четири легендарни личности, чиито изключителни кариери и отдаденост към нашата филмова общност оставят трайно въздействие.“

От Академията подчертаха, че отличието на Круз се дължи на това, че той е „посветен защитник на киноразпространението в киносалони и помогна на индустрията да премине през трудния период на пандемията от COVID-19“.

Междувременно Круз коментира шокиращата раздяла на бившата си съпруга Никол Кидман и музиканта Кийт Ърбан. След 19 години заедно двойката обяви, че се развежда.

63-годишният холивудски актьор, който беше женена за Кидман от 1990 до 2001 г., смятал раздялата ѝ с Ърбън за „карма“, твърди източник, цитиран от International Business Times.

Според публикацията, близки до актьора разкриват, че Круз все още помни болезнените моменти след собствения им развод — период, в който обществото застана твърдо на страната на Никол.

„Когато Том и Никол се разделиха, целият негатив се стовари върху него, а тя получи цялата симпатия. Той беше представен като „лошия“ – и това го преследваше години наред,“ споделя източникът.

Източникът твърди още, че Том бил дълбоко засегнат от начина, по който Никол публично се справи с раздялата им:

„Том беше много наранен. След раздялата тя ходеше по телевизии, правеше коментари за ръста му и се представяше като жертва, докато той запази мълчание и пое всички удари.“

