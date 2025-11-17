Блясък, класически силуети и няколко модни изненади демонстрираха звездите по време на церемонията Governors Awards. Сред най-добре облечените знаменитости се отличиха Ариана Гранде, Сидни Суийни, Дженифър Лопес и Синтия Ериво.

16-тото издание на т.нар. почетни Оскари се проведе в бляскавата зала Ray Dolby Ballroom в Лос Анджелис. Събитието събра едни от най-големите имена в съвременното кино – актьори, режисьори, продуценти и модни икони, които превърнаха вечерта в комбинация от кино престиж и изискан червен килим. Тази година звездите, които бяха отличени с особени заслуги за развитието на киното, са Том Круз, Уин Томас, Деби Алън и Доли Партън.

Кои бяха най-добре облечените звезди

56-годишната Дженифър Лопес беше облечена с рокля без презрамки на Tamara Ralph в черно и бежово. Силуетът е разкроен и подчертава по класически начин женските форми. Тоалетът й бе допълнен с черни ръкавици и обеци с перли и диаманти.

Ариана Гранде заложи на нежен тоалет в розово на Dior. Роклята е с едно рамо и с красиви акценти от пришити камъни, които придават изтънченост и стил.

Сидни Суийни заложи на бяла рокля с блестящи елементи тип „русалка“. Основен акцент във визията на актрисата беше русата й коса, която беше оформена в ретро стил Мерилин Монро.

Синтия Ериво не изневери на своя стил и отново изненада червения килим с артистичен тоалет – палто в цвят шамфъстък на Givenchy. Изящната дреха е обсипана с флорални апликации и богата на пера и дълги металически ресни.

Кой връчва наградите Governors Award и защо са толкова важни





Наградите Governors Awards са сред най-престижните събития в календара на Холивуд, организирани от Филмовата академия на САЩ и се славят като генерална репетиция за истинските Оскари в началото на следващата година. Церемонията се провежда ежегодно и е посветена на връчването на специалните почетни отличия. За разлика от голямата нощ на Оскарите, Governors Awards имат по-интимна атмосфера, речите са по-дълги, искрени и лични, защото не са обвързани с телевизионно време.

