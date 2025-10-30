Дженифър Лопес, освен като добра актриса и певица, може да се похвали и с безупречните си танцови умения. Които, оказва се, има от кого да наследи – наред с неизчерпаемата си енергия.

В скорошно видео, споделено в социалните мрежи, може истински да се насладим на симпатичните танцови движения има майката на Дженифър. Гуадалупе (Лупе) Родригес ще навърши 80 години през декември, но въпреки преклонната възраст, излъчва невероятен хъс и енергичност.

За кратко видеото събра милиони гледания. Потребителите бяха просто очаровани от танца на възрастната жена. Тя разкършва тяло под звуците на „Gonna Make You Sweat“ на C+C Music Factory.

„Когато майка ми е на снимачната площадка… Легендата Лупинатор“, пише Дженифър към забавното видео.

„Лупинатор“ е прякорът на Гуадалупе от години - и ѝ подхожда перфектно.

Изключителна близост между майка и дъщеря

Лопез неведнъж е споделяла, че именно на майка си дължи любовта си към музиката и изкуството като цяло. „Тя ме научи на всичко за мюзикълите и ме запозна с всички музикални жанрове. Аз съм артист благодарение на нея“, каза тя преди време в интервю за Rolling Stone.

И до днес Лупе остава най-големият фен на дъщеря си. Тя е постоянен гост на концертите ѝ и дори е излизала на сцената с нея многократно. Най-скорошната ѝ поява бе на премиерата в Ню Йорк на спектакъла „Kiss of the Spider Woman“, припомнят от румънската ProTV.

Кои българи се вдъхновиха от музиката на Дженифър Лопес - и танцуват под звуците ѝ, вижте във видеото:



