През 2024 г. се навършват 50 години от създаването на един от най-разпознаваемите герои в света - Hello Kitty. През 1974 г. 24-годишната японска илюстраторка Юко Шимизу за първи път рисува известната анимация.

Ето всичко, което трябва да знаете за нея и за любимото животинче на малки и големи Hello Kitty.

Как започва всичко?

През 1974 г. Юко Шимизу започва работа за компанията Sanrio, която се специализира в гумени сандали, украсени с щампи на ягоди.

Нетърпелива да създаде още един бестселър продукт, компанията наема множество млади илюстратори, за да измислят нов печеливш дизайн.

Юко и нейните колеги илюстратори разполагали с прост брийф, съсредоточен около думата „kawaii“, което означава сладко.

Снимка: https://www.instagram.com

Нейното творение е помогнало на развлекателната компания Sanrio да генерира над 80 милиарда долара до момента.

Дизайнът на Hello Kitty

Нейният дизайн – бяла котка, без уста, с червена панделка до едното ухо – отнема само няколко дни, за да бъде завършен.

Тогава Юко моли асистентката си за одобрение.

„Имах млада асистентка и ѝ показах както предния, така и страничния профил и я попитах кой от тях ѝ се струва сладък“, каза Юко пред Witness History.

„Тя каза, че страничният профил ѝ е най-сладък.“

Първоначално дизайнът обаче не е одобрен от директорите. Компанията сметнала дизайна за прекалено семпъл, детски и опростен, че да го пласират на пазара. След 47 неуспешни опита и множество подобрения, те започнали да го поставят на различни артикули на марката.

Той бива пуснат на малки чанти, заедно с шест други сладки герои.

Дизайнът на Hello Kitty далеч надминава останалите по продажби и бързо се превръща в най-бързо продаващия се продукт на Sanrio.

Снимка: https://www.instagram.com

Историята на Hello Kitty

„Когато бях дете, получих малко бяло котенце от баща ми за подарък за рождения си ден. Бях развълнувана и споменът остана с мен, затова реших да създам герой от малкото котенце“, каза тя.

Въпреки това, наскоро Sanrio предоставиха подробна предистория за Hello Kitty. Според компанията, истинското име на Hello Kitty е Кити Уайт и тя е родена в Англия.

Тя всъщност не е котка. Вместо това е осемгодишно момиче и си има собствена домашна котка, наречена Чарми Кити.

Къде е Юко сега?

Юко напуска Sanrio само две години след създаването на Hello Kitty, на 27-годишна възраст, за да създаде семейство, но продължава да работи като илюстратор на свободна практика.

Наскоро тя създаде героинята Ребека Бонбон, която е описана като „най-стилният булдог на планетата“.

