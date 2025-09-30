Черните котки, дълго пренебрегвани заради суеверия, че са символ на лош късмет, сега вече се радват на ново признание – все повече хора решават да осиновят подобни домашни любимци благодарение на отличения с „Оскар“ за най-добър анимационен филм „Flow“, който променя представите за тези животни.

Латвийската продукция, в която главен герой е именно черна котка, доведе до повишени симпатии и обич към тези често несправедливо заклеймявани същества, а приютите отчитат увеличен интерес и все повече осиновявания, пише още TVP World.

Филмът разказва за самотна черна котка, която след голям потоп се оказва заседнала на лодка заедно с група животни. Първоначално предпазлива, с времето тя се учи да оцелява и да се доверява на спътниците си.

Вдъхновени от историята, много собственици започнватг да кръщават своите черни котки с името Флоу. Базираната в Бразилия организация Ampara Animal Institute съобщава, че филмът „Flow“ променя реалността за тези котки, които традиционно се свързват с лош късмет.

Филмът, отличен с над 50 награди – включително „Оскар“ и „Златен глобус“ – остави траен културен отпечатък в Латвия. В столицата Рига вече има мюръл с черния котарак, който привлича посетители, особено нощем.

Въпреки популярността на филма, латвийските приюти отбелязват, че не се наблюдава масово осиновяване на черни котки – и го смятат за положителен знак. Те припомнят, че филми като „Ласи“, „101 далматинци“ и „Снежни кучета“ доведоха до бум в осиновяването на кучета, много от които по-късно бяха изоставени, тъй като собствениците не се грижеха за тях.

Въпреки това любителите на котки се надяват, че благодарение на „Flow“ старите суеверия ще бъдат развенчани и черните котки най-сетне ще получат признанието и ще намерят домове и грижа, които заслужават наравно с останалите.

Вижте повече за котките в следващото видео:

