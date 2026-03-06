Динамичен, пъстър и много страстен - такъв е любовния живот на българската тенис легенда Григор Димитров! Спортистки, модели, певици - все вдъхновяващи жени, които са минали през сърцето на Гришо.

Бурни връзки, зорко следени от окото на публиката и неочаквани обрати в отношенията. Ето кои са дамите, оставили отпечатък в душата и съзнанието на талантливия Григор Димитров.

Григор Димитров и Ейса Гонсалес - цял свят говори за тях, а те са лудо влюбени един в друг

В края на април 2025 г. Григор Димитров и мексиканската актриса Ейса Гонсалес предизвикаха интереса на медиите, след като бяха забелязани да се разхождат, държейки се за ръце по улиците на Мадрид. По-късно актрисата присъстваше и на негов мач, подкрепяйки го от трибуната, а това веднага събуди редица съмнения у фенове и последователи.

На 17 май – рождения ден на тенисиста, Гонсалес официално потвърди връзката им чрез публикация в Инстаграм профила си. Тя сподели снимки от общата им изява на гала вечерта „Women in Cinema“ във Франция и написа:

„Честит рожден ден на мъжа на мечтите ми! Ти си моят любим човек и съм ужасно щастлива, че те намерих!“

Преди това актрисата е била свързвана с имена като Джейсън Момоа и Тимъти Шаламе. В интервю през март 2024 г. тя дори призна, че почти се е отказала от срещите, което прави връзката ѝ с Григор Димитров още по-значима. С новината за новите си любовни отношения Григор Димитров отново се оказа в центъра на медийното внимание - не само заради постиженията си на корта, но и заради личния си живот, който вдъхновява хиляди фенове по цял свят.

Мадалина Геня - кратка, но бурна история

Отношенията между Григор Димитров и румънския модел Мадалина Геня бяха кратки, но изпълнени със страст. Двамата не криеха чувствата си и често публикуваха общи снимки в социалните мрежи. Появиха се заедно и на престижния Venice Film Festival. Сякаш искаха целия свят да ги види - с визиите и държанието си не оставиха и ни най-малко съмнение, че са заедно и страстта помежду им гори. Докато 1 месец и 2 дни по-късно наистина всичко не изгоря. Двамата изтриха общите си снимки, спряха да се следват в Инстаграм и зачеркнаха спомените един за друг. Конкретната причина за раздялата им така и не стана ясна.

Лолита Османова – заедно с него в България, а после сякаш никога не е било

С красивата Лолита тенисистът също не криеше отношенията си. Двамата често споделяха забавни моменти от ежедневието си заедно в социалните мрежи и позволяваха на феновете да надникнат зад завесата на личния им живот. Изглеждаха много влюбени и щастливи във взаимната си компания. Григор Димитров дори заведе Османова в България, за да отпразнува своя 30-и рожден ден с нея в родината си. По време на пътуването те разгледаха родния град на тенисиста и посетиха монумента-параклис „Света Богородица“. След раздялата им обаче общите им снимки също изчезнаха от социалните мрежи. Така сякаш никога не е било. Особено впечаление прави, че когато Григор Димитров приключи връзка - той гори всички мостове, изтрива всички снимки и никога не се обръща назад!

С модел на Playboy определено не е скучно, даже е много горещо! Григор Димитров и Виктория Боня

Тя е рускиня, която се е снимала за Playboy и често се хвали с връзките си с различни футболисти. Много медии я обвиняват в проституция и порнография, а някои дори подозират, че страда от шизофрения. Скандална и провокативна - Викториа Боня успява да завладее и сърцето на любимия тенисист. Тя дори споделя в интервю, че е имала дълга романтична връзка с Григор Димитров.

"Струваше ми се, че той е идеален. Това беше човекът, когото исках да прегръщам постоянно. Имаше нещо магнетично привлекателно в него. Винаги се усмихваше. Исках да повярвам, че тази усмивка е искрена, истинска. Започнах да му приписвам качества, каквито той нямаше. В един момент му казах, че искам семейство и дете. Бях на възраст, на която все още можех да родя второ дете. Той каза, че също го иска и е готов. А месец по-късно разбрах от Инстаграм, че той се среща с друго момиче", разказва Боня.

Така приказната история намира своя край и пътищата на Григор и Боня се разделят завинаги.

Никол Шерцингер - любов под прожекторите

Световноизвестната певица Никол Шерцингер "взривиха" онлайн пространството с новината за връзката си и всички фенове бяха полудели от вълнение. Никол също посети Григор в България и отбеляза достигането на 3 милиона последователи в Инстаграм със снимка пред Боянската църква в София. Ироничните коментарите на родните потребители тогава не закъсняха, като: "Ей да дойдеш в квартала и да не звъннеш за едно кафе срамота!!!"

Двамата започнаха връзка през 2015. Преди това певицата имаше отношения с Люис Хамилтън – пилот на Формула 1. Малко след като се разделиха, Никол беше засечена в компанията на Димитров.

Мария Шарапова - най-сладката тенис двойка

Двамата не са правили официални изказвания пред медиите, че са двойка, затова пък съвсем открито демонстрираха отношенията си на публични места, без да се притесняват от папараците. 2013 беше годината, в която Гришо и Мария бяха обявени за най-сладката тенис двойка. Почивките им заедно бяха на различни места по света, като например Мексико. Не след дълго обаче, връзката им приключи, публичните появи спряха и снимки от екзотични дестинации вече нямаше. Нито един от двамата не сподели каква е причината, но едно е ясно - запазили са добри, приятелски отношения. Григор Димитров неведнъж е казвал, че към нея изпитва само уважение и благодарност.

Серина Уилямс – жената в сянка с разбитото сърце

В автобиографичната си книга Серина Уилямс споменава мъж, който е разбил сърцето ѝ, без да назовава името му. Мнозина предполагат, че става дума именно за Гришо. Тенисистът по-късно коментира темата лаконично, като заяви, че между тях просто не се е получило, но пази само добри чувства към нея.

В книгата Серина разказва колко романтичен бил този "младеж" и как са се срещнали, за да се опознаят във Вашингтон.

До официално потвърждение за връзка между Григор и Серина така и не се стигна и много от нещата бяха в сферата на слуховете. През 2015 г. обаче самият той заяви след един от турнирите си:

"Серина знае, че не съм лош човек. Просто нещата между нас не се получиха. Научих много от тази връзка. Не искам да влизам в подробности защо не стана. Това е лично. Ще кажа само, че изобщо не изпитвам лоши чувства към нея, пожелавам й само щастие."

Романа Табак - първата любов

Тийнейджърската трепетна любов на Григор Димитров е със словашката тенисистка Романа Табак. Двамата се срещат през далечната 2008 г., когато се случват и първите им успехи в кариерата. Романа се отказва от играта на корта, заради тежка контузия и започва да гради кариера в областта на политиката и онлайн медиите. По-късно Григор дори й гостува за интервю в блога й, а това е ясен знак, че двамата са останали в добри отношения.

