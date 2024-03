Музикалната суперзвезда Никол Шерцингер разкри за проблемите от изоставянето, от които страда цял живот, след като биологичният й баща я „оставил като дете“, пише "Дейли мейл".

Бащата на бившата певица от Pussycat Dolls Алфонсо Валиенте „оставил Никол и майка й Розмари Еликолани, когато тя била само на три години“.

Макар че 45-годишната Никол израснала с любящ втори баща - Гари Шерцингер, който я осиновил като дете и тя взела фамилията му, актрисата признава, че изоставянето като дете все още я тормози.

Говорейки в подкаста „Как да се провалим с Елизабет Дей“ (How to Fail with Elizabeth Day), Никол заявява:

„Определено имам проблеми с изоставянето и това е така, защото биологичният ми баща ме остави - мисля, че това се случи, когато бях на три години“, споделя тя.

„Не мислех, че това изоставяне някога ще ме засегне, но предполагам, че ми е повлияло. Така че със сигурност имам проблеми с това“, допълва тя.

„За съжаление, наистина имам сериозни проблеми с изоставянето, което беше добре за моята героиня Норма Дезмънд в бродуейската постановка Sunset Boulevard. Всичко е свързано с това“, казва още певицата.