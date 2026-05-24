Актрисата Ева Лонгория отново привлече вниманието на червения килим в Кан, този път с впечатляваща златна рокля, обсипана цялата с пайети. По време на събитието Lights On Women’s Worth в рамките на филмовия фестивал тя демонстрира изискан стил и категоричен холивудски блясък, превръщайки се в една от най-коментираните звезди на вечерта.

Златна визия с драматично деколте, за което всички говорят

Лонгория избра дълга рокля без презрамки от колекцията пролет 2026 на Carolina Herrera. Моделът впечатлява с дълбоко сърцевидно деколте, което подчертава силуета, както и с богата декорация от златисти пайети и перли. Тясната линия на роклята допълнително издължава фигурата ѝ и създава елегантно, почти скулптурно излъчване.

Аксесоари и красота в синхрон

За да завърши визията си, актрисата комбинира роклята със златни сандали на ток и деликатни висящи обеци. Косата ѝ беше оформена на меки вълни с път по средата, а гримът остана класически и сияен - с акцент върху бронзовите тонове и естествения блясък на кожата.

Снимка: Getty Images

Поредица от впечатляващи визии в Кан

Това не е първият запомнящ се тоалет на Ева Лонгория по време на тазгодишния фестивал. В последните дни тя се появи с няколко различни визии - от бордо рокля с пайети и цепка до червена кристална рокля с корсетен силует на благотворителната гала amfAR. Модните критици отбелязват, че актрисата е сред звездите с най-силно присъствие и най-отличителен моден почерк.