Григор Димитров успя да се наложи над Стефанос Циципас пред зрителите в пълната „Арена София“, а водещата на COOLt по bTV Петя Дикова не скри вълнението си от срещата на децата й с най-добрия ни тенисист и съперника му.

"Тези деца спортуват. И гледат спортистите със страхопочитание, уважение, обич и желание да станат като тях", написа Дикова в Инстаграм профила си, където сподели снимки заедно с децата си и тенис звездите, които им дават автографи за спомен върху тенис топки.

"Наистина зараждаща среща. А сега да погледаме хубав тенис", допълва още телевизионната водеща към кадрите в социалната мрежа.

Григор Димитров спечели втори пореден благотворителен двубой в София, след като през есента на 2024 г. хасковлията надделя над Новак Джокович с 6:4, 2:6 и 10-6 в супертайбрека.

Сега българинът победи класният си съперник от Гърция с 6:3, 1:6, 10-7 в шампионския тайбрек.

Всички приходи от Postbank Tennis Gala ще отидат за благотворителните каузи на фондацията на 35-годишният хасковлия.

След демонстративния тенис спектакъл в София между Григор Димитров и Стефанос Циципас, мениджърът на най-добрия българския тенисист Георги Стоименов, сподели удовлетворението си от огромния интерес към събитието и загатна за възможно бъдещо участие на българската звезда в неофциалното световно първенство по тенис - Купа „Дейвис“.

С дясната си ръка държи тенис ракетата, на лявата носи 6 гривни. Григор Димитров харесва победите на корта, Ейса Гонсалес, мотори, часовници, бижута и още много други неща. На ръката си носи няколко гривни, като има един модел, който не е сменял от години. Те отново му донесоха късмет в мача със Стефанос Циципас!

А какви часовници притежава Григор Димитров? Вижте повече за колекцията му тук: