Футболната треска постепенно завладява привържениците на Белгия и Сенегал часове преди двубоя между двата национални отбора тази вечер от 23:00 часа българско време. Срещата от елиминационната фаза на Световното първенство обещава интрига и напрежение до последния съдийски сигнал, а феновете вече се настройват за една незабравима футболна вечер.

Както често се случва при големите мачове, подготовката не се изчерпва само с избора на фланелка или знаме. Все повече почитатели превръщат футболната вечер в истински празник, като канят приятели у дома и подготвят тематични трапези, вдъхновени от кулинарните традиции на двата съперника. Тази вечер на масата задължително ще присъстват традиционни белгийски пържени картофи (Belgian Frites) и пиле Яса (Yassa Poulet), традиционен вкус от Сенегал.

А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Белгийски пържени картофи

Ако има едно ястие, което белгийците свързват както с ежедневието, така и с футболните емоции, това са прочутите белгийски пържени картофи. Те са хрупкави, вкусни и идеални за споделяне пред телевизора по време на мач.

Необходими продукти:

1 кг картофи (сорт с по-високо съдържание на нишесте)

1 литър олио за пържене

1 ч.л. сол

За домашния сос:

150 г майонеза

1 ч.л. дижонска горчица

1 ч.л. лимонов сок

щипка черен пипер

Снимка: instagram/andershusa

Начин на приготвяне:

Обелете картофите и ги нарежете на пръчици с дебелина около 1 см. Измийте ги добре със студена вода, за да се отстрани излишното нишесте, след което ги подсушете старателно.

Загрейте олиото до около 150°C и изпържете картофите за 5–6 минути. Те трябва да омекнат, но да не покафенеят. Извадете ги върху кухненска хартия и ги оставете да починат около 10 минути.

Загрейте отново олиото до 180–190°C и изпържете картофите повторно за още 2–3 минути, докато станат златисти и хрупкави. Посолете веднага след изваждането им.

Подредете картофите в голяма купа и ги сервирайте с няколко различни соса – майонеза, кетчуп, чеснов сос или пикантен сос.

Пиле Яса

Това е едно от най-известните ястия в Сенегал. Приготвя се от крехко пилешко месо, мариновано в лимонов сок, лук и горчица, а ароматният сос го прави чудесен избор за вечер с приятели пред телевизора. Сервира се с бял ориз и лесно може да нахрани цяла компания.

Необходими продукти:

800 г пилешки бутчета или филе

4 големи глави лук, нарязани на полумесеци

сокът от 2 лимона

3 с.л. дижонска горчица

3 скилидки чесън, счукани

3 с.л. олио

1 дафинов лист

сол и черен пипер на вкус

200 мл пилешки бульон или вода

300 г сварен бял ориз за гарнитура

Снимка: instagram/cook_ingwithlea

Начин на приготвяне:

Смесете лимоновия сок, горчицата, чесъна, солта и черния пипер. Добавете пилето и половината от нарязания лук. Оставете да се маринова поне 2 часа, а най-добре – една нощ в хладилник.

Загрейте олиото и запечете пилето по 3–4 минути от всяка страна до златист цвят. Извадете го в чиния. В същия съд задушете останалия лук, докато стане мек и карамелизиран. Добавете маринатата, дафиновия лист и пилешкия бульон. Разбъркайте добре.

Върнете пилето в съда, похлупете и оставете да къкри около 30–35 минути, докато месото стане много крехко, а сосът се сгъсти.

Поднесете върху сварен бял ориз и полейте обилно с ароматния лучен сос.