Сблъсъкът между Германия и Парагвай, тази вечер, в 23:30 ч. българско време, обещава да бъде един от най-емоционалните мачове в елиминациите на Световното първенство 2026. След силното си представяне в груповата фаза германците влизат като фаворит, но Парагвай вече показа, че може да бъде изключително неудобен съперник. Залогът е огромен - победителят продължава към осминафиналите и запазва шанса да грабне световната титла.
Както повелява традицията, феновете ще се съберат пред телевизорите с богата трапеза. А за да бъде още по-силно и автентично изживяването, защо да не приготвим традиционни за страните ястия – като германски картофени палачинки картофелпуфер (Kartoffelpuffer) и традиционен парагвайски царевичен пай чипа гуасу (Chipa guasu).
А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.
Картофелпуфер
Хрупкави отвън и меки отвътре, палачинките са сред любимите германски домашни специалитети. Поднасят се както като основно ястие, така и като вкусна хапка за споделяне по време на футболен мач.
Необходими продукти:
- 5 средно големи картофа
- 1 глава лук
- 1 яйце
- 2–3 с.л. брашно
- сол и черен пипер на вкус
- олио за пържене
Начин на приготвяне:
Обелете картофите и лука, след което ги настържете на едро ренде. Отцедете добре отделилата се течност. Добавете яйцето, брашното, солта и черния пипер и разбъркайте до получаване на еднородна смес.
Загрейте олио в тиган и оформяйте малки палачинки с помощта на лъжица. Пържете по 3-4 минути от всяка страна до златисто и хрупкаво.
Поднесете с чеснов сос, заквасена сметана или ябълково пюре - по традиционен германски начин.
Чипа гуасу
Паят е едно от най-популярните ястия в Парагвай. Приготвя се от царевица и сирене, има пухкава текстура и златиста коричка, което го прави перфектен за проследяване на важната футболна среща. Реже се на удобни порции и се комбинира отлично със свежа салата или любимата напитка.
Необходими продукти:
- 500 г сладка царевица (прясна или от консерва, добре отцедена)
- 250 г бяло сирене или моцарела
- 2 яйца
- 1 глава лук
- 100 мл прясно мляко
- 50 г масло
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Нарежете лука на ситно и го задушете в разтопеното масло до омекване. Пасирайте царевицата, като оставите част от зърната цели за по-богата текстура.
В голяма купа смесете царевицата, яйцата, млякото, задушения лук и натрошеното сирене. Овкусете със сол.
Изсипете сместа в намазнена тава и печете в предварително загрята на 180°C фурна около 40–45 минути, докато се образува апетитна златиста коричка.
Оставете ястието да се охлади за няколко минути, след което нарежете на квадрати и сервирайте топло.