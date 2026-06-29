Сблъсъкът между Германия и Парагвай, тази вечер, в 23:30 ч. българско време, обещава да бъде един от най-емоционалните мачове в елиминациите на Световното първенство 2026. След силното си представяне в груповата фаза германците влизат като фаворит, но Парагвай вече показа, че може да бъде изключително неудобен съперник. Залогът е огромен - победителят продължава към осминафиналите и запазва шанса да грабне световната титла.

Както повелява традицията, феновете ще се съберат пред телевизорите с богата трапеза. А за да бъде още по-силно и автентично изживяването, защо да не приготвим традиционни за страните ястия – като германски картофени палачинки картофелпуфер (Kartoffelpuffer) и традиционен парагвайски царевичен пай чипа гуасу (Chipa guasu).

А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Картофелпуфер

Хрупкави отвън и меки отвътре, палачинките са сред любимите германски домашни специалитети. Поднасят се както като основно ястие, така и като вкусна хапка за споделяне по време на футболен мач.

Необходими продукти:

5 средно големи картофа

1 глава лук

1 яйце

2–3 с.л. брашно

сол и черен пипер на вкус

олио за пържене

Начин на приготвяне:

Обелете картофите и лука, след което ги настържете на едро ренде. Отцедете добре отделилата се течност. Добавете яйцето, брашното, солта и черния пипер и разбъркайте до получаване на еднородна смес.

Загрейте олио в тиган и оформяйте малки палачинки с помощта на лъжица. Пържете по 3-4 минути от всяка страна до златисто и хрупкаво.

Поднесете с чеснов сос, заквасена сметана или ябълково пюре - по традиционен германски начин.

Чипа гуасу

Паят е едно от най-популярните ястия в Парагвай. Приготвя се от царевица и сирене, има пухкава текстура и златиста коричка, което го прави перфектен за проследяване на важната футболна среща. Реже се на удобни порции и се комбинира отлично със свежа салата или любимата напитка.

Необходими продукти:

500 г сладка царевица (прясна или от консерва, добре отцедена)

250 г бяло сирене или моцарела

2 яйца

1 глава лук

100 мл прясно мляко

50 г масло

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете лука на ситно и го задушете в разтопеното масло до омекване. Пасирайте царевицата, като оставите част от зърната цели за по-богата текстура.

В голяма купа смесете царевицата, яйцата, млякото, задушения лук и натрошеното сирене. Овкусете със сол.

Изсипете сместа в намазнена тава и печете в предварително загрята на 180°C фурна около 40–45 минути, докато се образува апетитна златиста коричка.

Оставете ястието да се охлади за няколко минути, след което нарежете на квадрати и сервирайте топло.