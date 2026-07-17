Синът на Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик – Джеймс Уилки, ясно показа кой е неговият фаворит на Световното първенство.

След драматичната победа на Аржентина над Англия на полуфинала на Мондиал 2026, 23-годишният актьор отпразнува класирането на световните шампиони за финала. Той сподели ентусиазирано селфи с екипа на „албиселесте“ - в бяло и светлосиньо.

Облечен с легендарната фланелка с №10 на своя кумир Лионел Меси, Джеймс сияеше от радост и демонстрира подкрепата си за Аржентина преди големия финал срещу Испания.

Публикацията идва в момент, в който младият мъж уверено гради собствената си кариера в света на шоубизнеса. Джеймс има над 31 хиляди последователи в социалните мрежи и постепенно върви по стъпките на известните си родители.

По-рано това лято той дебютира като модел в модна кампания, а в момента участва в тетралната постановка "This Lime Tree Bower", където изпълнява ролята на Джо в адаптацията по прочутата пиеса на ирландския автори и сценарист Конър Макферсън от 1995 г.

Баща му, Матю Бродерик, остава една от най-разпознаваемите звезди на Холивуд благодарение на емблематични роли във филмите „Почивният ден на Ферис Бюлър“ (1986 г.) и „Цар Лъв“, където озвучава порасналия Симба.

Баща и син се появиха заедно на екран и миналата година, когато Джеймс гостува в сериала "Elsbeth" на CBS, в който участва и Матю Бродерик.

Въпреки славата на родителите си, Сара Джесика Паркър неведнъж е споделяла, че иска синът ѝ, както и двете ѝ по-малки дъщери - 17-годишните близначки Табита Ходж и Марион Лорета да изградят собствен път, без да разчитат на семейната популярност.

Миналата година тя заяви пред E! News, че се надява децата ѝ да изберат работа, която ги вдъхновява и предизвиква, както и да бъдат хора, които могат да се издържат сами – финансово и емоционално.

Аржентина стигна драматично до финала

Аржентина си осигури място на финала след един от най-драматичните обрати на турнира.

След като изоставаше срещу Англия почти до края на срещата, Енцо Фернандес изравни с впечатляващ гол в 85-ата минута, а в добавеното време Лионел Меси центрира прецизно към Лаутаро Мартинес, който с точно попадение с глава донесе победата от 2:1.

На финала в неделя действащият световен шампион ще се изправи срещу Испания в дългоочакван сблъсък между Лео Меси и младата звезда Ламин Ямал.

Снимка: Getty Images

И ако съдим по публикацията на Джеймс Уилки Бродерик, той със сигурност ще бъде сред най-горещите привърженици на Аржентина в битката за нова световна титла.