Жерар Пике и Клара Чиа отново привлякоха вниманието, след като бяха забелязани в Съединените щати. Двамата бяха заснети в Лос Анджелис, където вечеряха в един от най-популярните ресторанти сред холивудските знаменитости - Catch LA.

На излизане бившият футболист от националният отбор на Испания и Барселона с усмивка се снима с фен, облечен с фланелка на клубния отбор, а именно Клара направи снимката.

Следваща спирка – Ню Йорк?

Малко след това в социалните мрежи се появи информации, че двойката може да е отпътувала към Ню Йорк, което веднага породи въпроси дали Пике и Клара ще присъстват на финала на Световното първенство.

Причината за огромния интерес е, че там ще бъде и Шакира, бившата му половинка, която ще изнесе едно от най-очакваните музикални изпълнения на турнира.

Според испанските медии Пике може да гледа финала на живо от трибуните на стадион MetLife в САЩ на 19 юли. На последните мачове там вече бяха забелязани легенди на испанския футбол като Хавиер Ернандес, Карлес Пуйол и Икер Касиляс, които често са сред официалните гости на Испанската футболна федерация и ФИФА. Затова евентуалното присъствие на Пике не би било изненада.

Снимка: 3gerardpique

Един от героите на Мондиал 2010

Жерар Пике беше сред ключовите фигури в националния отбор на Испания, който триумфира на Световното първенство в Южна Африка през 2010 г. Именно тогава започва и любовната му история с Шакира – връзка, която години наред беше една от най-коментираните в света на спорта и шоубизнеса.

Шестнадесет години по-късно съдбата може отново да ги събере на финал на световно първенство – макар и само като участници в едно и също грандиозно събитие.

Снимка: instagram/3gerardpique/

От „Waka Waka“ до „Dai Dai“

Шакира ще бъде сред големите звезди на шоуто на почивката на финала, организирано по модела на спектакъла на Super Bowl. Колумбийската певица ще се качи на сцената заедно с други световноизвестни изпълнители като Мадона и Джъстин Бийбър.

За Шакира това е още едно завръщане на световна футболна сцена. Тя участва в церемониите на Мондиалите през 2006, 2010 и 2014 г. Nо именно легендарната песен “Waka Waka” я превърна в един от символите на Световното първенство. Тази година певицата изпълнява официалния химн на турнира – “Dai Dai”.

Възможна среща 16 години по-късно

След раздялата си Шакира и Пике, които имат двама синове – Милан и Саша, постепенно изгладиха отношенията си в името на децата. Според близки до двамата, те вече общуват далеч по-спокойно, а наскоро дори отново започнаха да се следват в социалните мрежи – жест, който мнозина приеха като знак, че напрежението между тях е останало в миналото.

Ако Жерар Пике и Клара Чиа наистина присъстват на финала, това ще добави още по-голям интерес към събитието. Финалът на Световното първенство, участието на Испания и грандиозното шоу на Шакира обещават вечер, която със сигурност ще остане в историята на футбола и музиката.