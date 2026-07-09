След гръмките медийни спекулации през последните дни, стана ясно, че канадската попзвезда Джъстин Бийбър ще се включи в първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол! Той ще се присъедини към вече обявените изпълнители Мадона, Шакира и кей-поп групата BTS, предават от Associated Press.

Спектакълът с продължителност 11 минути ще се състои на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, където ще бъде изигран финалът на Мондиал 2026. Това ще бъде първото шоу на полувремето в историята на световните първенства по футбол!

Художествен ръководител на шоуто е вокалистът на британската група Coldplay Крис Мартин. Сред вече обявените звезди са Мадона, Шакира и южнокорейската група BTS, които ще бъдат част от мащабната музикална програма преди второто полувреме на най-важния мач от турнира.

В програмата ще участват още нигерийският изпълнител Бърна Бой, венецуелският диригент Густаво Дудамел, детският хор PS22 от Стейтън Айлънд, както и герои от шоутата „Улица Сезам“ и „Мъпетите“. Те се появиха и в промоционалното видео за обявяването на спектакъла заедно с Крис Мартин.

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Шоуто се организира от ФИФА и организацията Global Citizen и има за цел да набере средства за фонда FIFA Global Citizen Education Fund. Инициативата е насочена към подобряване на достъпа на деца по света до образование и футбол.

„Световното първенство по футбол е нещо повече от турнир – това е празник на човешкия дух. За мен е чест да бъда част от този исторически момент“, каза Бийбър, цитиран от Associated Press.

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Шакира и Бърна Бой ще изпълнят и официалната песен на първенството „Dai Dai“, посветена на участващите държави и звездите на световния футбол.

За колумбийската певица това ще бъде поредно участие, свързано със световното първенство – тя вече е автор на един от най-разпознаваемите футболни хитове, „Waka Waka (This Time for Africa)“ от Мондиал 2010.

Мадона също има опит с мащабни спортни спектакли – през 2012 г. тя беше хедлайнер на шоуто на полувремето на Супербоул. Шакира пък участва в шоуто на полувремето на Супербоул през 2020 г. заедно с Дженифър Лопес.

Снимка: Getty Images

Организаторите определят събитието като исторически момент за футбола и музиката, който ще съчетае спортния празник с глобална благотворителна кауза.