Финалът на Световното първенство по футбол може да стане още по-звезден! Според информация на TMZ, Джъстин Бийбър води активни преговори да се присъедини към шоуто на полувремето на големия финал, който ще се проведе на 19 юли на МетЛайф Стейдиъм.

Още през май беше обявено, че Мадона, Шакира и южнокорейската група BTS ще бъдат хедлайнери на първото в историята шоу на полувремето на финал на Световно първенство по футбол, пише още британският "Индипендънт".

Новината беше съобщена от фронтмена на Coldplay Крис Мартин, който е творческият директор на спектакъла, чрез специално видео с участието на герои от „Улица „Сезам “и „Мъпетите“.

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За Мадона и Шакира подобни мащабни сценични изяви не са нещо ново. Попиконата оглави шоуто на полувремето на Супербоул през 2012 г., а Шакира бе една от звездите на изданието през 2020 г. заедно с Дженифър Лопес.

Колумбийската певица вече има богата история със Световното първенство, като това е четвъртото ѝ участие, а през 2026 г. впечатли публиката и на церемонията по откриването в Мексико Сити с изпълнение заедно с Burna Boy.

Сега TMZ твърди, че организаторите искат към впечатляващия състав да се присъедини и Джъстин Бийбър. Засега нито ФИФА, нито представителите на канадската звезда са коментирали информацията.

Снимка: Getty Images

32-годишният изпълнител и съпругата му Хейли Бийбър присъстваха на церемонията по откриването на Световното първенство на 12 юни на стадион SoFi в Лос Анджелис. По време на събитието Бийбър изнесе и специално частно изпълнение за VIP гости, като представи песни от албума си Swag (2025), включително Yukon.

Ако преговорите завършат успешно, това ще бъде поредната голяма поява на Бийбър след завръщането му на сцената след четиригодишна пауза, през която се фокусира върху здравословното си състояние.

Снимка: Getty Images

През април той изнесе минималистичен акустичен сет на фестивала Coachella, в който изпълни едни от най-големите си хитове като Baby, Never Say Never и Beauty and the Beat. На сцената към него се присъединиха още The Kid Laroi, Wizkid, Tems и Dijon.

Няколко месеца по-рано Бийбър се появи и на церемонията на наградите „Грами“, но именно „Коачела“ отбеляза първото му самостоятелно изпълнение пред голяма публика от 2022 г.

Снимка: Getty Images

Тогава певецът беше принуден да прекрати световното си турне Justice, след като бе диагностициран със синдрома на Рамзи Хънт, който доведе до пълна парализа на дясната страна на лицето му.

Очаква се историческото шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026 да удължи традиционната 15-минутна почивка между двете полувремена. Спектакълът ще подкрепи инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 млн. долара за разширяване на достъпа до образование и футбол за деца по целия свят.

Снимка: Getty Images

Миналото лято ФИФА вече тества подобен формат по време на финала на Световното клубно първенство, когато Челси победи Пари Сен Жермен с 3:0 на същия стадион – МетЛайф Стейдиъм.