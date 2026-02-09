Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува остро изпълнението на Bad Bunny по време на полувремето на Супербоул, като заяви, че то е „обида“ за нацията и че никой не може да разбере това новаторско представление на испански език.

„Никой не разбира и дума от това, което казва този човек“, написа Тръмп в платформата си Truth Social, въпреки че официалните данни на правителството сочат, че над 41 милиона американци говорят испански.

Той също така каза, че шоуто, което честваше Пуерто Рико, територията на САЩ, където е роден изпълнителят, е било „абсолютно ужасно“.

Президентът Доналд Тръмп е голям фен на американския футбол, но не скри възмущението си, като написа социалната мрежа:

"Шоуто на полувремето на Супербоул бе абсолютно ужасно, едно от най-лошите някога! Нямаше никакъв смисъл, представлява обида за величието на Америка и не отразява нашите стандарти за успех, креативност или съвършенство.

Никой не разбира нито дума от това, което този човек казва, а танците са отвратителни - особено за малките деца, които гледат от цялата страна и по света.

Това "шоу" е просто "шамар в лицето" на нашата страна, която всеки един ден поставя нови стандарти и рекорди. Няма нищо вдъхновяващо в тази бъркотия, наречена шоу на полувремето, и гледайте - то ще получи отлични отзиви от медиите за фалщоиви новини, защото те нямат никаква представа какво се случва в реалния свят.

И между другото, Националната футболна лига трябва незабавно да замени нелепото си ново правило за началния удар. Направете Америка отново велика!"

