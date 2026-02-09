Супербоул 2026 отново доказа, че е глобално културно събитие, в което музиката и модата вървят ръка за ръка с играта на терена. Появите на знаменитости и техните впечатляващи визии се превърнаха в едни от най-обсъжданите теми, а интернет буквално бе залят от снимки и коментари.

Ето какви модни избори направиха звездите на Супербоул 2026

Bad Bunny: Изпълнение със силно послание, за което всички говорят

Голямата музикална сцена на вечерта беше поверена на Bad Bunny, който прикова вниманието моментално след появата си.

Артистът излезе с фланелка с номер 64 – детайл, който веднага предизвика вълна от различни интерпретации. Според най-разпространените теории - числото носи лично значение и е свързано със семейството му, а изборът на подобен символ на най-гледаната сцена в американския ефир беше възприет като силно, но дискретно лично послание.

Blue Ivy Carter: Стилът на новото поколение - увереност и баланс

Сред най-обсъжданите появи извън сцената беше тази на Blue Ivy Carter. Дъщерята на Beyonce и Jay-Z впечатли всички с модния си тоалет, който съчетаваше спортна линия и дизайнерски детайли. Нейният избор бе възприет като символ на ярък личен стил и със сигурност тя спокойно може да се нареди до модните икони.

Coco Jones: Почит към една вечна музикална класика

Coco Jones изба своята визия емблема, с която отдаде почит към историята на Супербоул и вечния музикален идол - Whitney Houston. Запленена от изпълнението на великата певица през 1991 г., тя заложи на изчистен и символичен стил, който превърна появата ѝ в емоционален и културен момент, далеч надхвърлящ рамките на обикновено сценично облекло.

Travis Scott: градската естетика и уличната култура като запазена марка

Travis Scott също беше сред звездите, чиито модни решения не останаха незабелязани. Верен на характерния си почерк, той заложи на визия, в която уличната култура и градския стил добре се допълват с луксозни елементи. Това затвърди имиджа му на артист - бунтар, който използва модата, за да изрази ясно своята дръзка идентичност.

Jay-Z: присъствие, което казва достатъчно

Сред гостите, които внимателно следяха събитието беше и познатият на всички ни Jay-Z, който остана верен на стила си и този път. Изчистената визия, без излишна демонстрация, което само по себе си отново подчерта статута му на фигура, за която луксът е въпрос на присъствие, а не на показност. Любимата му - Beyonce също за пореден път затвърди непоправимия си стил, като особен акцент бе чантата на певицата.

Travis Kelce: елегантна деликатност, стил и комфорт

Travis Kelce показа как спортния хъс може да бъде пренесен в елегантна деликатност, когато стане дума за мода. Неговият избор на облекло беше пример за перфектен баланс между комфорт и стил. Елегантно, с вкус, но и задължително удобно.

Супербоул 2026 ясно показа, че модата вече не е просто фон, а част от голямото шоу. Всяка визия носеше своето послание и разказваше история, а това разбира се, няма как да остане незабелязано от широката публика. Повече подробности за събитието очаквайте днес на Ladyzone.bg.

