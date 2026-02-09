Появите на знаменитости на грандиозното събитие Супербоул 2026 станаха повод за коментари по цял свят. Непоправим стил и елегантност, тоалетите им бяха наистина моден триумф. Ето кои бяха най-зашеметяващите визии, които дълго ще помним.

Лейди Гага, която отново доказа, че е модна икона с класа! Докато на терена битката беше оспорвана, в социалните мрежи модната битка беше спечелена категорично от Гага. Нейната способност да съчетава висшата мода с политическо и културно послание (подкрепата за имигрантите и латино общността) я направи темата на деня. За своята неочаквана поява на покрива на сцената, имитираща крепостта „Ел Моро“, Гага заложи на спираща дъха визия в бебешко синьо. Роклята е дело на доминиканския дизайнер Raul Lopez (LUAR) и е истинско обяснение в любов към латиноамериканската култура.

Bad Bunny: Силно изпълнение, но и силен тоалет

Blue Ivy Carter: Стилът на новото поколение - увереност и баланс

Coco Jones: Елегантна и стилна в бяло

Travis Scott: градската естетика и уличната култура като запазена марка

Jay-Z: присъствие, което казва достатъчно, а Beyonce само подчертава категоричността на стила му

Travis Kelce, който умело успя да съчетае стила с комфорта.

Трендовете, които видяхме:

Завръщането на Varsity якетата: Почти всяка втора знаменитост носеше колежанско яке с персонализирани нашивки.

Тихият лукс: Видяхме двата крайни полюса – от изчистеното черно бюстие на Кендъл Дженър до архивните лога на Chanel и Gucci.

Спортен шик с висок ток: Хейли Бийбър и Лейди Гага доказаха, че токчетата нямат почивен ден, дори на изкуствена трева.

Всички снимки на впечатляващите визии, разгледайте в Галерията.

