Понякога най-важните моменти в живота се случват там, където най-малко ги очакваме. За Оливър Кракстън това е стадион „Ацтека“ в Мексико Сити – мястото, където Англия и Аржентина се срещат в рамките на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол през 1986 г. И въпреки че родната му Англия губи с с 1:2, той печели нещо много по-ценно - среща любовта на живота си.

На 22 юни 1986 г. Оливър застава сред десетки хиляди фенове, за да гледа срещата между двете страни. Мачът остава в историята заради скандалния гол на Диего Марадона, известен като „Божията ръка“, но за младия мъж този ден е специален по друга причина.

Любов, зародила се на трибуните

По това време Оливър е млад мъж от Лондон, който никога не е имал сериозна връзка. Пътуването до Мексико изглежда почти невъзможно – той дори продава колата си, за да може да си позволи билета и настаняването. „Знаех, че това ще бъде приключение за цял живот. И точно така се оказа“, спомня си той пред CNN.

София пък е 21-годишна студентка от Мексико, запалена по английската култура и футбол. Тя вече е фен на Манчестър Юнайтед и мечтае да посети мачовете на Англия по време нa първенството.

Въпреки това, първоначално дори не планира да гледа двубоя с Аржентина - има изпит на следващия ден. Но приятелки я убеждават да отиде. Тя намира билет в последния момент и заема място близо до група английски фенове. А сред тях е Оливър.

Една усмивка и обща страст към футбола

Двамата започват непринуден разговор за футбол, а когато София споменава, че харесва Манчестър Юнайтед между тях веднага припламва искра. „Това, че открихме общата си любов към футбола, беше огромен плюс“, казва София.

Мачът обаче е напрегнат не само заради резултата. Само четири години след Фолклендската война (74-дневен военен конфликт между Аржентина и Великобритания през 1982 г., предизвикан от териториален спор за Фолкландските острови), отношенията между Англия и Аржентина все още са силно натоварени. На стадиона има напрежение между феновете, а в един момент Оливър застава на страната на София.

„Казах ѝ: „Ако има проблем, ще те защитя“, спомня си той. А за младата студентка този жест остава един от първите моменти, в които вижда истинския характер на Оливър.

Връзка от разстояние

След мача двамата продължават вечерта заедно. Но срещата не завършва с целувка – София отказва романтичен момент на улицата, защото иска нещо по-специално. Но няколко дни по-късно Оливър ѝ се обажда и я кани на вечеря.

Така двамата се влюбват, но скоро идва трудната част – раздялата. Оливър се връща в Англия, а София остава в Мексико.

През 1986 г. няма социални мрежи, видеоразговори или бързи съобщения. Те поддържат връзката си с писма, които понякога пътуват по шест или осем седмици и редки телефонни разговори.

Но любовта им издържа.

Три сватби и нов живот в Лондон

През 1989 г. Оливър и София сключват граждански брак в Лондон, а през 1990 г. празнуват още две церемонии – англиканска и католическа.

След сватбата двамата започват нов живот във Великобритания. София изгражда успешна кариера в света на храната – работи като специалист по разработване на продукти, създава кетъринг компания за мексиканска кухня и пише книги с рецепти.

Оливър продължава работа в местната община, а двамата създават дом, изпълнен с приятели, пътувания, музика и, разбира се, футбол.

Едно емоционално завръщане

Четири десетилетия след първата им среща София и Оливър се връщат на стадион „Ацтека“.

Те обличат старите тениски, които са носили през 1986 г., и си правят снимки пред стадиона. Там случайно са забелязани от мексикански журналист, който разказва историята им. За отрицателно време тя става популярна по целия свят. Двамата са поканени в мексикански телевизионни предавания, получават билети за мача Англия-Мексико на 6 юли и дори са споменати в официалните канали на ФИФА.

„Сякаш всичко се случи вчера. Всички спомени се върнаха“, споделя София. И тя, и половинката ѝ днес силно вярват, че най-голямата им победа не е била на футболния терен. Тя е започнала на една трибуна, сред хиляди фенове, с една усмивка и обща любов към футбола.

Още една дълга и емоционална любовна история - Рая Пеева и Явор Бахаров:

