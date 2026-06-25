Актрисата Сара Джесика Паркър отбеляза рождения ден на своите близначки Табита и Марион. Звездата от „Сексът и градът“ сподели емоционално послание, с което трогна фенове и последователи.

Когато една майка се гордее

На 22 юни Сара Джесика Паркър публикува поредица от лични кадри от детството на момичетата, придружени от емоционално послание. В него тя описва дъщерите си като мъдри и добри деца, които изпълват живота ѝ с радост и гордост. Актрисата подчертава колко щастлива се чувства да бъде тяхна майка и колко много се възхищава на личностите, в които са се превърнали.

Сред публикуваните снимки се виждат различни моменти от израстването на близначките – игри край басейн, похапване на сладолед, балетни занимания и семейни приключения. Част от кадрите показват сестрите в еднакви тоалети, а други разкриват безгрижни моменти от тяхното детство. Според американските медии много от тези фотографии не са били показвани публично досега.

Паркър и съпругът й са известни с желанието си да пазят децата си далеч от светлината на прожекторите. Освен Табита и Марион, двойката има и по-голям син – Джеймс. Макар семейството рядко да споделя лични моменти публично, подобни поводи често стават причина за подобен тип трогателни публикации в социалните мрежи.

Снимка: Getty Images

Различни характери, но силна връзка

В свои предишни интервюта звездата от сериала "Сексът и града" е разказвала, че двете близначки имат различни характери. Едната е по-независима и самостоятелна, докато другата предпочита повече общуване и близост. Въпреки различията си обаче сестрите поддържат изключително силна връзка помежду си – нещо, което на което актрисата се възхищава.

Родени през 2009 г., Табита и Марион вече са истински млади дами - на 17 години. Публикацията на майка им предизвика множество поздравления от фенове, които трудно могат да повярват колко бързо е минало времето. Редките семейни снимки показват не само колко са пораснали двете момичета, но и колко важна остава ролята на семейството в живота на една от най-обичаните актриси в Холивуд.