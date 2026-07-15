Световното първенство по футбол 2026 е към своята финална фаза, а големият въпрос вече вълнува всички: коя държава ще вдигне шампионската купа? Екипът на Ladyzone.bg попита хората по улиците за техните прогнози, футболни симпатии и кои са играчите, които мъжете определят като най-добри и жените като най-сексапилни.

Турнирът, който за първи път се провежда с разширен формат от 48 отбора и се играе в САЩ, Канада и Мексико, достигна до най-важните си мачове. Полуфиналите определят последните два тима, които ще спорят за световната титла, а големият финал ще гледаме пряко от стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Сред големите претенденти за трофея останаха едни от най-силните футболни нации. Испания вече си осигури място във финала след победа с 2:0 над Франция, а вниманието на феновете е насочено към това кой ще се присъедини към тях в битката за купата. На фона на драматичните мачове и силните представяния на фаворитите, футболните страсти у нас също се разгарят!

Тази вечер предстои да разберем кои два отбора ще се изправят един срещу друг на финала на Мондиал 2026 на 19 юли.

Следете всичко най-важно от големия сблъсък на обновения сайт на bTV Sport и в лятното издание на "Спортен нюзрум" пряко по bTV след 19:45 ч.

Аржентина, Англия или Испания – кой ще бъде новият световен шампион?

Сред най-често споменаваните отговори е името на Аржентина. Част от анкетираните вярват, че отборът може отново да стигне до върха, а други признават, че подкрепят тима заради звездата Лионел Меси.

„Аз съм за Аржентина. И за Роналдо“, противоречиво отговори една от участничките в анкетата.

Други прогнозират успех за европейски отбори. Англия и Испания също получават сериозна подкрепа.

„Надявам се Англия. Не само защото ги харесвам, а и защото съм живяла там“, казва една от анкетираните.

Според други фенове именно Испания има голям шанс да триумфира след представянето си на турнира, особено след мача на 14 юли, в който се изправиха срещу Франция.

Меси или Роналдо – вечният спор

Когато става дума за най-добрия футболист, отговорът на много от анкетираните е категоричен: Лионел Меси.

Въпреки това Кристиано Роналдо също има своите почитатели. Някои от анкетираните признават, че го харесват не само заради футболните му качества, но и заради излъчването му.

„Роналдо не е зле. Той е симпатяга“, споделя една от дамите.

Сред споменатите имена е и английската звезда Джуд Белингам.

Освен фенските пристрастия, някои от участниците споделят и мнение за развитието на самата игра.

„Те горе-долу са с еднаква сила. Но го няма този футбол, който беше с пробиви“, коментира възрастен футболен запалянко.

Според него съвременният футбол е станал по-различен – с повече удари от дистанция и по-малко индивидуални пробиви, които са карали феновете да се вълнуват.

Вижте какво отговориха останалите участници в анкетата в следващото видео.