Години наред фамилията Симеоне изглеждаше като тежест, от която трудно можеш да избягаш. За Джулиано Симеоне, син на Диего Симеоне – един от най-харизматичните и успешни футболни треньори в света, това означаваше постоянно да бъдеш сравняван с известния си баща. И да живееш с подозрението, че всяка възможност идва единствено заради известното ти име.

Джулиано обаче успя да промени тази представа. С много труд, постоянство и силен характер младият нападател се превърна в един от най-значимите футболисти на националния отбор на Аржентина на настоящото Световно първенство.

Едва на 23 години футболистът на Атлетико Мадрид преживява най-силния период в кариерата си. Интензивният му стил на игра и неуморният му дух впечатлиха както баща му Диего Симеоне в клуба, така и селекционера Лионел Скалони в националния отбор, където ролята му става все по-значима.

От „сина на…“ до собствено име във футбола

Джулиано е роден на 18 декември 2002 г. в Рим, когато баща му играе за Лацио. Той е най-малкият от тримата синове на Диего Симеоне, които се занимават професионално с футбол. Още като дете обаче решава, че иска сам да изгради своя път, без да разчита на фамилното име.

Първите му стъпки във футбола са в Аржентина и Испания, преди да се присъедини към школата на Атлетико Мадрид. Следват няколко периода под наем, които се оказват решаващи за развитието му. Най-важен е престоят му в Депортиво Алавес, където доказва, че е готов да се състезава на най-високо ниво, преди да се завърне в Атлетико.

Снимка: instagram/ireneeariza_

Жената до него в най-важните моменти

Докато кариерата му върви стремглаво нагоре, Джулиано има сигурна опора извън терена - своята приятелка Ирене Ариса. Двамата започват връзката си още като тийнейджъри и оттогава изграждат дискретна любовна история далеч от светлините на прожекторите.

Младата испанка е до него във всички важни моменти от кариерата му, включително и в най-трудния период през 2023 г., когато Джулиано получава тежка контузия, докато играе за Алавес. Ирене е неотлъчно до него по време на операцията и продължителното възстановяване, превръщайки се в една от най-големите му опори.

Мнозина смятат, че тежката травма може да сложи край на кариерата му. Но с помощта на близките хора и с благодарение на силната си воля, Джулиано не само се възстановява, но и се завръща още по-силен и мотивиран.

Сбъднатата мечта: дебют за Аржентина редом до Меси

Голямата награда за младия футболист идва през ноември 2024 г., когато Лионел Скалони му дава шанс да дебютира за националния отбор на Аржентина. За младия нападател е сбъдната мечта да дели съблекалнята с Лионел Меси, Хулиан Алварес и Родриго Де Пол.

Оттогава ролята му в състава непрекъснато расте. Физическата му мощ и способността му да променя хода на мачовете го превръщат в едно от новите лица на световните шампиони и едно от най-приятните открития в отбора.

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Сплотено семейство и извън футбола

Въпреки че футболът е неизменна част от живота на семейство Симеоне, отношенията помежду им остават изключително близки и извън стадиона. Диего Симеоне никога не е крил гордостта си от своите синове, но винаги е подчертавал, че умее да разделя ролята си на треньор от тази на баща.

Снимка: instagram/simeone

Майката на Джулиано - Каролина Балдини също играе ключова роля в неговото възпитание и развитие, подкрепяйки го още от първите му стъпки във футбола. Заедно с братята си Джовани и Джанлука, също професионални футболисти, Хулиано е част от една от най-известните футболни фамилии в Аржентина.