Антоан Гризман, звездата на френския национален отбор, бивш нападател на Атлетико Мадрид и настоящ на Орландо Сити, е отбелязал пет хеттрика в професионалната си кариера. Но нито един не е толкова специален и уникален, колкото „хеттрикът“, който е постигнал със семейството си.

35-годишният футболист не участва в Мондиал 2026 г., но пък празнува рождените дни на трите си деца на една и съща дата - 8 април. Въпреки че нито едно от тях не е родено в една и съща година.

Антоан е женен за испанката Ерика Чоперена, която среща през декември 2011 г. Сключват брак на красива сватбена церемония на 15 юни 2017 г.

На 8 април, 2016 г. двойката посрещат дъщеря си Миа, а две години по-късно именно тя е в прегръдките на баща си, докато той празнува световната титла на Франция в Москва. На същата дата през 2019 г.се ражда синът им Амаро, а през 2021 г. - най-малката дъщеря Алба. Футболистът твърди, че съвпадението на рождените дни на децата му е напълно случайно.

„Не беше нито умишлено, нито планирано“, споделя той пред Journal des Femmes в интервю през 2023 г. „Просто така се случи.“ И допълва още, че нито едно от ражданията на съпругата му не е било предизвикано.

А пред Le Figaro през 2021 г. казва още: „Направо е невероятно! Нямам магическа формула, с която да обясня подобно нещо. Единственото, което мога да кажа, е, че когато човек е спокоен, на почивка, без напрежение, мачове или тренировки, нещата се случват естествено.“

Гризман вероятно е най-известният пример за подобно невероятно семейно съвпадение, но не е единственият.

Семейство Ламърт от американския щат Северна Каролина има четири дъщери, родени през три години, като всички те празнуват рождения си ден на една и съща дата. Най-малката дори се появява на бял свят месец по-рано от очакваното. Майката Кристин Ламърт разказва пред ABC News, че когато със съпруга ѝ осъзнали какво им е подготвила съдбата, просто избухнали в смях.

А според Световните рекорди на Гинес „най-голямото постижение“ принадлежи на семейство от пакистанския град Ларкана. Амеер Али Манги и съпругата му Худеджа Амеер имат седем деца: четири момчета и три момичета, включително две двойки близнаци – и всички те са родени на 1 август в периода между 1992 и 2003 г.

Манги разказва пред Arab News през 2023 г., че преди да поставят рекорда празнували рождените дни скромно, а сега го правят с „много повече щастие и вълнение“.

Днес семейството е известно по целия свят, а в родния си град членовете му са местни знаменитости и често позират за селфита, когато хората ги разпознаят.

Още по-впечатляващо е, че в това семейство почти всичко се празнува на една и съща дата. Освен че всички деца са родени на 1 август, и двамата родители също са родени тогава – съответно през 1968 и 1973 г. Освен това са сключили брак именно на 1 август 1991 г.