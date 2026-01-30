На двегодишна възраст повечето деца още не могат да си обуят обувките или да изпият чаша вода, без да разлеят. А докато някои тепърва учат как да държат лъжицата, Джуд Оуенс вече държи щека, прицелва се, изчислява ъгли и влиза в историята на билярда със световни рекорди.
Едва на 2 години, но вече с два световни рекорда на Гинес – малкият Джуд от Манчестър, Англия, записа името си в историята на снукъра и билярда.
На 28 януари от Световните рекорди на Гинес официално обявиха, че Джуд е най-младият човек в света, който е успял да изпълни два трик удара по време на игра.
Какви рекорди поставя 2-годишното дете?
Джуд е:
- най-младият човек, направил „bank shot“ в билярда – на 12 октомври 2025 г.
- най-младият човек, направил „double pot“ в снукъра – 41 дни по-рано
„Double pot“ означава вкарване на две топки с един удар на бялата топка в различни джобове, а „bank shot“ е удар, при който топката се отбива в борда, преди да влезе в джоба, обясняват от Рекордите на Гинес.
Малко дете, голям талант
Джуд се запознава със снукъра и билярда, благодарение на баща си Люк, който му купува мини маса за игра.
„Още когато хвана щеката, си личеше, че му идва отвътре – движенията му бяха напълно естествени,“ разказва Люк. „Когато започнах да качвам видеа в социалните мрежи, големи медии се свързаха с нас.“
В началото най-голямото предизвикателство за Джуд била височината на масата.
„Навсякъде използвахме бар столове,“ спомня си баща му. „Накрая намерихме стабилно столче, което първоначално използвахме за готвене, а после се превърна в неговото „снукър помощно средство“.“
„Аз ще спечеля“
Люк признава, че синът му има много по-естествен талант, отколкото той самият, който започнал да играе чак на 10 години. Когато Джуд бил попитан кой би спечелил мач между него и баща му, отговорът бил кратък и категоричен: „Аз.“
Истинско вдъхновение
„Поставянето на рекорди винаги е било за хора от всички възрасти,“ казва Крейг Глендей, главен редактор на Световните рекорди на Гинес.
„Да видим толкова малко дете, което показва такова умение, ентусиазъм и решителност, е наистина специално. Радваме се да го приветстваме в семейството на Гинес.“
Джуд Оуенс вече е един от най-младите носители на рекорд на „Гинес“ в историята, а феновете му нямат търпение да разберат какво ще се случи с него и как ще развие таланта си, когато порасне.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER