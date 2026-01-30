На двегодишна възраст повечето деца още не могат да си обуят обувките или да изпият чаша вода, без да разлеят. А докато някои тепърва учат как да държат лъжицата, Джуд Оуенс вече държи щека, прицелва се, изчислява ъгли и влиза в историята на билярда със световни рекорди.

Едва на 2 години, но вече с два световни рекорда на Гинес – малкият Джуд от Манчестър, Англия, записа името си в историята на снукъра и билярда.

На 28 януари от Световните рекорди на Гинес официално обявиха, че Джуд е най-младият човек в света, който е успял да изпълни два трик удара по време на игра.

Какви рекорди поставя 2-годишното дете?

Джуд е:

най-младият човек, направил „bank shot“ в билярда – на 12 октомври 2025 г.

най-младият човек, направил „double pot“ в снукъра – 41 дни по-рано

„Double pot“ означава вкарване на две топки с един удар на бялата топка в различни джобове, а „bank shot“ е удар, при който топката се отбива в борда, преди да влезе в джоба, обясняват от Рекордите на Гинес.

Снимка: Инстаграм

Малко дете, голям талант

Джуд се запознава със снукъра и билярда, благодарение на баща си Люк, който му купува мини маса за игра.

„Още когато хвана щеката, си личеше, че му идва отвътре – движенията му бяха напълно естествени,“ разказва Люк. „Когато започнах да качвам видеа в социалните мрежи, големи медии се свързаха с нас.“

В началото най-голямото предизвикателство за Джуд била височината на масата.

„Навсякъде използвахме бар столове,“ спомня си баща му. „Накрая намерихме стабилно столче, което първоначално използвахме за готвене, а после се превърна в неговото „снукър помощно средство“.“

„Аз ще спечеля“

Люк признава, че синът му има много по-естествен талант, отколкото той самият, който започнал да играе чак на 10 години. Когато Джуд бил попитан кой би спечелил мач между него и баща му, отговорът бил кратък и категоричен: „Аз.“

Истинско вдъхновение

„Поставянето на рекорди винаги е било за хора от всички възрасти,“ казва Крейг Глендей, главен редактор на Световните рекорди на Гинес.

Снимка: Инстаграм



„Да видим толкова малко дете, което показва такова умение, ентусиазъм и решителност, е наистина специално. Радваме се да го приветстваме в семейството на Гинес.“

Джуд Оуенс вече е един от най-младите носители на рекорд на „Гинес“ в историята, а феновете му нямат търпение да разберат какво ще се случи с него и как ще развие таланта си, когато порасне.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER