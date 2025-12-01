Запознайте се с Лоран Симонс – момчето, което на 15 години направи това, за което повечето учени мечтаят цял живот. Белгийският тийнейджър, наричан от медиите „малкият Айнщайн“, официално защити докторската си дисертация по квантова физика в Университета в Антверпен, съобщава фламандската телевизия VTM.

Гениалността му личи още от детските години

Лоран започва училище, когато повечето деца тепърва свикват с играчките – на 4 години. Две години по-късно вече е завършил началното си образование. На 12 има магистърска степен, а темите, по които работи, не са за всеки: бозони, черни дупки, квантови явления.

Говори се, че притежава фотографска памет и IQ 145, което го поставя сред едва 0,1% от най-интелигентните хора в света.

Снимка: Инстаграм

Голям ум, още по-големи амбиции

След загубата на своите баба и дядо, 11-годишният Лоран решава, че иска да се посвети на… удължаването на човешкия живот. Да, правилно прочетохте — детето планира да изучава медицински науки, за да помогне на хората да живеят по-дълго. „Не е за мен, за другите е“, казва той.

Не е единственият чудесен ум в историята… но определено е от най-ярките

В световните рекорди все още се говори за Карл Вите, получил докторска степен през 1814 г. на 13 години. В областта на физиката един от най-младите в последните години е Карсън Хюи-Ю, станал доктор на 21.

Лоран обаче се нарежда сред тези необикновени личности – и то с амбиции, които надхвърлят науката.

Снимка: Инстаграм

Бъдещето му? Много по-голямо от една докторска степен

Според The Brussels Times, технологични гиганти от САЩ и Китай са се опитвали да привлекат Лоран в свои иновационни центрове. Родителите му обаче засега казват „не“ на предложенията.

„Има двама Лорановци – ученият и момчето,“ споделя баща му. И очевидно семейството държи и двете страни да растат в хармония.

Снимка: Инстаграм

