Има една тенденция в света на грима, която набира все по-голяма популярност сред професионалистите и любителите на красотата - "теорията за кафявия молив“. Идеята е проста и едновременно брилянтна: с един единствен кафяв молив можеш да създадеш цялата си визия.
Какво представлява теорията
Същността на тази концепция е да използваш един универсален кафяв молив, който не само да служи за очите или веждите, а да действа като основен продукт за много елементи от грима. Този подход цели да опрости рутината, да намали бройката на продуктите и в същото време да постигне хармоничен, красив външен вид.
Теорията работи чрез избор на подходящ нюанс и кремообразна формула, която лесно може да се блендира и да се адаптира към различни части на лицето.
Как да го използваш правилно
Експертите споделят няколко начина, по които кафявият молив може да бъде използван за различни части на грима. Например:
- Контуриране на лицето: Кафявият молив може да създаде дълбочина под скули и около ръбовете на лицето. Когато леко го размазваш, той работи подобно на контур продукт.
- Оформяне на носа: с меко движение отстрани и върху носа, продуктът може да придаде визуално по-силно изразяване.
- Топла нотка на кожата: тъмен, топъл кафяв тон може да се нанесе по линията на косата и в близост до фон дьо тена, за да придаде сияние и леко загряване на тена.
- Очи: вместо черен молив, кафявият може да се използва за омекчен, естествен вид, като се поставя близо до линията на миглите и се размазва за лек опушен ефект.
- Устни: избрани кафяви моливи могат да очертаят устните или дори да прикрият несъвършенства по кожата, като ги размажеш леко и блендираш внимателно.
Как да избереш правилния молив
Изборът на правилния кафяв молив е ключов за успеха на тази техника. Добрата формула трябва да бъде кремообразна и лесна за блендиране, така че продуктът да се разнася плавно по кожата без да се циментира веднага, преди да си готов с нанасянето.
