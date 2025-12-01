Зимата традиционно изисква по-специален подход към грима. Студът, сухият въздух и по-силните контрасти на дневната светлина правят кожата по-бледа и уморена. Тази година тенденциите предлагат решение - свежест, сияние и малко драма.
Сияйна и добре хидратирана кожа. Възможно ли е?
Основният тренд за сезона е здравата, блестяща кожа, която изглежда естествена, а не покрита с тежък слой фон дьо тен.
Как да го постигнете:
- Използвайте хидратиращи кремове и серуми с хиалуронова киселина.
- Заменете плътните фон дьо тени с по-леки текстури – BB/CC кремове или оцветени хидратанти.
- Нанесете малко хайлайтър върху скулите, носа и над веждите за ефект „здрава кожа“.
Този тип база освежава лицето и компенсира умората, причинена от сезона.
Металически сенки и блестящи акценти
Блестящите елементи продължават да са на мода, но този сезон се настаняват и в ежедневния грим, не само в празничните визии.
Основни насоки:
- Сребърни, златисти, бронзови и перлени сенки подчертават погледа, без да изглеждат прекалени.
- Кремообразните и сенките на стик са удобни за нанасяне и стоят свежо върху клепача.
- За вечерни визии може да се добави лек брокатен акцент. Умереността е ключова, за да не се претрупа цялостната визия.
Акцент върху устните: дръзки и наситени цветове
Тази зима устните отново са център на грима. Модните подиуми предлагат наситени, дълбоки тонове, които придават характер и увереност.
Препоръчителни нюанси:
Бордо
Тъмна малина
Слива
Интензивен корал
За ежедневието по-фините, полупрозрачни гланцове или балсами с цвят са отличен избор. За повече обем може да се комбинира матов молив с лек гланц само в центъра на устните.
А как да постигнете перфектните матови устни - вижте тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK