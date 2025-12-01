Матовите устни винаги са били символ на елегантност, мода и категорична визия. Но подобен тип грим изисква малко повече внимание, защото съдържа по-малко масла и може да подчертае сухи участъци по устните. Ако следваш правилните стъпки, ще получиш красив резултат, който издържа с часове.

Ето как да постигнете перфектните матови устни в 6 стъпки 

Подготви устните: пилинг + хидратация

Сухотата е враг номер едно за матовите устни! За да изглежда червилото гладко и равномерно, започни с лека подготовка.

Аленочервени устни като на Дженифър Лорънс - ето как да ги постигнете (СНИМКИ)

• Нежен пилинг

Използвай скраб за устни или домашна смес (например мед + захар), за да премахнеш мъртвите клетки. Бъди внимателна и не търкай прекалено силно, за да не раздразниш кожата.

Перфектно нанесена спирала? Да, ако използваме един прост трик, познат само на гримьорите

• Хидратиращ балсам

След пилинга нанеси балсам за устни. Остави го да попие 2–3 минути, след това попий леко излишното количество. Тънък слой е достатъчен, ако остане твърде много, няма да прилепне добре.

Снимка: iStock

Оформи контура с молив за устни

Матовите червила могат да създадат усещане за по-тънки устни и всяка неточност се вижда. Ето защо моливът е ключов.

  • Избери цвят, близък до този на червилото.
  • Оформи устните по естествения контур или леко над него (1–2 мм), ако искаш ефект на повече обем.
  • Моливът действа като „бариера“ и предотвратява разтичане на цвета.

Нанеси матовото червило

Има няколко метода, зависещи от желания стил:

• С апликатор

Подходящ за течни матови формули — дава най-прецизен и наситен резултат.

• С четка

За класически матови червила — осигурява равномерно разнасяне.

Малък трик за удобство

Матовите текстури понякога „стягат“ устните. За да подобриш усещането, нанеси съвсем мъничко балсам или прозрачен гланц само в центъра на устните и разнеси с пръсти. Така комфортът се увеличава, без да се разваля матовият финиш.

Почисти и подхрани вечер, когато сваляш грима

Матовото червило трябва да се сваля внимателно, за да не изсушава допълнително устните.

  • Използвай хидрофилно масло или нежен дегримьор.
  • След почистване нанеси подхранваща маска за устни или богат балсам за устни.

Това спомага устните да останат меки и гладки, готови за следващото нанасяне.

10 грим трика с коректор, които всяка жена трябва да знае (СНИМКИ)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK