Матовите устни винаги са били символ на елегантност, мода и категорична визия. Но подобен тип грим изисква малко повече внимание, защото съдържа по-малко масла и може да подчертае сухи участъци по устните. Ако следваш правилните стъпки, ще получиш красив резултат, който издържа с часове.

Ето как да постигнете перфектните матови устни в 6 стъпки

Подготви устните: пилинг + хидратация

Сухотата е враг номер едно за матовите устни! За да изглежда червилото гладко и равномерно, започни с лека подготовка.

• Нежен пилинг

Използвай скраб за устни или домашна смес (например мед + захар), за да премахнеш мъртвите клетки. Бъди внимателна и не търкай прекалено силно, за да не раздразниш кожата.

• Хидратиращ балсам

След пилинга нанеси балсам за устни. Остави го да попие 2–3 минути, след това попий леко излишното количество. Тънък слой е достатъчен, ако остане твърде много, няма да прилепне добре.

Снимка: iStock

Оформи контура с молив за устни

Матовите червила могат да създадат усещане за по-тънки устни и всяка неточност се вижда. Ето защо моливът е ключов.

Избери цвят, близък до този на червилото.

Оформи устните по естествения контур или леко над него (1–2 мм), ако искаш ефект на повече обем.

Моливът действа като „бариера“ и предотвратява разтичане на цвета.

Нанеси матовото червило

Има няколко метода, зависещи от желания стил:

• С апликатор

Подходящ за течни матови формули — дава най-прецизен и наситен резултат.

• С четка

За класически матови червила — осигурява равномерно разнасяне.

Малък трик за удобство

Матовите текстури понякога „стягат“ устните. За да подобриш усещането, нанеси съвсем мъничко балсам или прозрачен гланц само в центъра на устните и разнеси с пръсти. Така комфортът се увеличава, без да се разваля матовият финиш.

Почисти и подхрани вечер, когато сваляш грима

Матовото червило трябва да се сваля внимателно, за да не изсушава допълнително устните.

Използвай хидрофилно масло или нежен дегримьор.

След почистване нанеси подхранваща маска за устни или богат балсам за устни.

Това спомага устните да останат меки и гладки, готови за следващото нанасяне.

